مصرع 4 سقطوا في بئر صرف صحي بمركز العدوة بالمنيا

لقى 4 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 8 آخرين، متأثرين باختناق بعد سقوطهم في بئر طرد صرف صحي بقرية صفانية بمركز العدوة شمال المنيا، حيث تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من أهالي قرية صفانيه بالعدوة، بتعرض مواطنين للاختناق داخل غرفة طرد بمشروع الصرف الصحي بالقرية.

وعلي الفور انتقل فريق الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين سقوط عدد من شباب القرية بغرفة طرد صرف صحي بالقرية مما تسبب في مصرع 4 أشخاص متأثرين باختناق، وإصابة 8 آخرين، وهم «أحمد. ر. ا» 21 سنة، و«حمادة. ا. ع» 41 سنة، و«أحمد. م. ز» 23 سنة، و«أحمد. ر. ح» 23 سنة، و«محمد. م. ع» 23 سنة، و«محمد. ر. ع» 17 سنة، و«وحيد. غ. ا» 19 سنة، مقيمون جميعا بقرية صفانية، و«صلاح. م. م» 40 سنة، مقيم بأهناسيا ببني سويف.

تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.