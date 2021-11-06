نقل عزاء الفنان أحمد عبدالحي لـ«مسجد الحمد» بفيصل

نقلت أسرة الفنان الراحل أحمد عبد الحي، موقع العزاء الخاص به، والمقرر له غدا الأحد، إلى مسجد الحمد بشارع فيصل.

تغيير مكان وموعد جنازة أحمد عبدالحي

وقال منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إنه تم تغيير مكان عزاء الفنان بناء على طلب أسرته؛ ليكون غدا الأحد بمسجد الحمد في أول فيصل؛ بدلا من الثلاثاء بمسجد جمعية التقوى بشارع عبد الحليم حسين المتفرغ من شارع البطل أحمد عبد العزيز.

أحمد عبد الحي، فنان شاب عرفته الجماهير من خلال ظهوره في فيلم صيعدي في الجامعة الأمريكية، حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، ثم التحق بكلية الآداب جامعة حلوان لدراسة المسرح، وخلال تلك الفترة قدم عددا من الأعمال المسرحية.

أحمد عبدالحي في «صعيدي في الجامعة الأمريكية»

ويعتبر أحمد عبد الحي من الوجوه الفنية البارزة في السينما والدراما، فشارك على مدار مشواره الفني في مجموعة كبيرة من الأعمال؛ كانت البداية من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» عام 1998، الذي قدم فيه شخصية شقيق الفنانة أميرة فتحي.

ومن أبرز الأعمال التي قدمها بمسيرته، دور «لولة» في فيلم «أرض الخوف» للمخرج داود عبد السيد، أمام النجم الراحل أحمد زكي، كما شارك في «بالشمع الأحمر»، «الجماعة»، «موجة حارة» و«بدون ذكر أسماء».

كان لـ عبد الحي، بصمة في المسرح، فقدم: «ماكبث»، و«تحب تشوف مأساة بالطبع لا»، للمخرج خالد جلال، بالإضافة إلى «مشاجرة رباعية» إخراج هاني عبد المعتمد.