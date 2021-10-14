«الصحفيين» تنظم تدريبا في فن الكاريكاتير.. بـ100 جنيه وبأسبقية الحجز

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين، تنظيم دورة تدريبية شاملة في فن الكاريكاتير تشمل 9 نواحٍ في هذا المجال، بحسب بيان أصدرته اللجنة التي يترأسها حماد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين.

فن الكاريكاتير

وأوضحت اللجنة في بيانها أنّ الدورة التدريبية التي سيتم تنظيمها في مقر نقابة الصحفيين تشمل النواحي الآتية:

- فن الكاريكاتير «النشأة والتطور».

- عمل رسوم كاريكاتيرية بأفكار مكتوبة وتعليق مختصر.

- أنواع الكاريكاتير والمدارس الفنية المختلفة والفرق بينهما.

- كيفية صناعة فكرة الكاريكاتير وطرق كتابة التعليق.

- استعراض مهارات الكاريكاتير الصامت (دون تعليق).

- الكاريكاتير الأبيض والأسود - الكاريكاتير الملون.

- فنون وتنظيم معرض الكاريكاتير.

- التطبيق العملي على أنواع ومدارس الكاريكاتير.

- مهارات رسم واسكتشات ملامح الوجه والتعبيرات المختلفة.

نقابة الصحفيين

وأوضحت لجنة تطوير المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين، أنّ مدة الدورة (4) أيام بواقع محاضرتين كل أسبوع، والرسوم المستحقة للدورة: 100 جنيه بأسبقية الحجز، على أن يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بنقابة الصحفيين.

وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أنّه من المقرر أن يتولى التدريب، أحمد عبدالنعيم، فنان الكاريكاتير بالأخبار المساني وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية الكاريكاتير سابقا، وأحمد طنطاوي فنان الكاريكاتير بمجلة أكتوبر وعضو الجمعية المصرية للكاريكاتير.

لقاح كورونا

من ناحية أخرى، استأنفت نقابة الصحفيين، منح لقاح وتطعيمات فيروس كورونا اليوم الخميس، بمقر النقابة في الفترة بين الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، ومن المقرر منح اللقاحات يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.

وقال أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إنّ لجنة وزارة الصحة الإدارة الطبية بعابدين، تستأنف منح اللقاح المضاد لفيروس كورونا للصحفيين وأسرهم على مدار 3 أيام إضافية، لإتاحة الخدمة لكل الراغبين، بداية من اليوم الخميس 14 أكتوبر الحالي، ثم الأسبوع المقبل يومي الثلاثاء والأربعاء 19- 20 أكتوبر الحالي، بمقر نقابة الصحفيين.