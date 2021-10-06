ياسين التهامي يفتتح معرض «سبحة صوفية» بجامعة طنطا: فن تشكيلي صوفي رائع

افتتح، اليوم الأربعاء، الشيخ ياسين التهامي، معرض «سبحة صوفية» والذي تنظمه جامعة طنطا بالتعاون مع الدكتورة رانيا عبده الإمام، أستاذ التربية الفنية ووكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث.

لوحات فنية تجسد أناشيد التهامي

ويضم المعرض لوحات فنية لأناشيد الشيخ ياسين التهامي، والأناشيد الدينية، وتظهر في اللوحات و تنسجم فيها روعة الكلمات مع عبقرية الأداء والطرب الأصيل مجسدة في صور منقوشة بأنامل ذهبية مبدعة، لتخرج اللوحة عن وصفها المألوف وتتحول من مجرد صورة مرسومة وتصبح إحساسا وشعورا منقوشا في لوحة.

وكان في استقبال عميد المنشدين الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للبحث العلمي، والدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والقيادات التنفيذية والدكتور مجدي الحفناوي نقيب الأطباء السابق.

تراث شعبي وهوية مصرية

وقالت الدكتورة رانيا الإمام، في بيان، إن تنظيم المعرض يأتي في ظل حرصِ القيادة السياسية على تعميق الصلة بين تاريخنا العريق وواقعنا الحاضر، في إطار دعوة رئيس الجمهورية للحفاظ على التراث الشعبي والإسلامي والتأكيد على الهوية المصرية.

ويأتي هذا المعرض ليقدم رسالة تعبيرية صادقة عن تراث وهوية هذا الشعب الأصيل، كما يتضمن الحفل تكريما لعميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي.

وحرص الشيخ ياسين التهامي على تفقد لوحات المعرض، مبديا إعجابه الشديد باللوحات وما تتضمنه من فن تشكيلي صوفي.