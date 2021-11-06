هل التفكير في الطلاق يتسبب في وقوعه؟.. مبروك عطية يجيب «فيديو»

قال الدكتور مبروك عطية، اليوم السبت، ردا على سؤال طرحه أحد المتابعين «خايف من كتر تفكيري في الطلاق أكون طلقت زوجتي بس لم أنطق»، إن الطلاق لا يقع إلا إذا تلفظ به الشخص.

حالات لا يقع فيها الطلاق

وأوضح «عطية» خلال فيديو بثه على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب، أن هذا الرجل من كثرة انشغاله بأمر الطلاق يخاف أن يكون طلق زوجته، ولكن الإجابة أنك لم تطلق زوجتك ما دام أنك لم تتلفظ بلفظ الطلاق بلسانك.

وأضاف: «الأفضل بدل التفكير في طلاق زوجتك، فكر في أنك تحضر لها عباءة أو أكل، وبدل ما تفكر في كلمة خايبة فكر في كلمة حلوة قولها لها، الإنسان بداخله لابد أن ينشغل بالله لقوله تعالى (وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ)».

وأشار «عطية» إلى أن الإنسان عليه أن يفكر في لحظة وداعه للدنيا، ويفكر ماذا يفعل وقت حسابه، ويفكر فيما ينفعه وليس في خراب حياته.

روشتة لمواجهة غلاء الأسعار

ووضع الدكتور مبروك عطية، في وقت سابق، روشتة لمواجهة غلاء الأسعار، بالتزامن مع موجة الغلاء في العالمية: «إذا أردتم ألَّا يصيبنا الله بالغلاء فازدادوا شكرًا لله على الموجود قبل أن يفنى»، قائلا: «أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ»، وأكد أهمية زيادة شكر الله قبل أن يبتلينا بالغلاء والوباء وسائر المُهدَّد به في كتاب الله، لأن الشكر على الموجود يزيده وليس الغلاء، حيث قال تعالى: «وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ».