عاجل.. مبروك عطية يعلق على فيديوهات «رشا المنقبة»: بيودوا نفسهم النار

قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر، إن النقاب ليس من الإسلام وليس فريضة ولا واجب، مؤكدا «المرأة حرة ترتدي النقاب أو لا ترتديه».

النقاب ليس واجبا ولا فرضا

وأضاف «عطية» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أن الشرع في الإسلام أكد أن زي المرأة تغطية جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، والنقاب ليس واجبا ولا فرضا».

مبروك عطية يعلق على «يوميات رشا»

وأشار «عطية» في تعليقه على بعض الفيديوهات المنتشرة على الإنترنت لبعض السيدات التي ترتدي النقاب وتظهر في وضع غير لائق، إلى أنه حرام شرعًا، مضيفا «الست اللي تعمل كدا تدخل نفسها النار والموضوع ليس له علاقة بالنقاب من عدمه ولكن هناك ملابس يمكن الظهور بها بشرط أن تكون الملابس غير شفافة ولا تظهر مفاتن المرأة ومن تظهر بهذه الصورة غير اللائقة فهي مخطئة وتريد أن تدخل نفسها النار».

يوميات رشا

ويأتي هذا التعليق في ظل انتشار فيديوهات لبعض السيدات يظهرن بملابس غير لائقة وتظهر مفاتنها مثل الفيديوهات المعروفة باسم «يوميات رشا» وهي سيدة تقف بملابس منزلية ضيقة تشف ما تحتها وبيجامات قصيرة وقمصان قطنية مجسمة، وبنقاب أسود، يغطي الوجه وتبدو في العقد الرابع من العمر، داخل مطبخ.

وتقدم الأكلات المختلفة لمتابعيها، وخلال العشرات من مقاطع الفيديو، تظهر تلك السيدة، التي تُعرف نفسها باسم «رشا»، وهي تعد الأطعمة المختلفة داخل مطبخها، لكن في شكل محتوى فاضح، إذ توجه كاميرا التصوير إلى جسدها، وهي تؤدي بعض الحركات غير اللائقة.