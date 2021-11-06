«الأوقاف»: ضبطنا صناديق تبرعات في بعض المساجد تحمل «شبهة فساد»

وصف الدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف، قرار حظر جمع التبرعات أو المساعدات النقدية أو وضع صناديق التبرعات بالمساجد بالقرار الحكيم والجريء والشجاع، متمنيًا من كافة الجهات التي تجمع تبرعات مالية بصناديق أن تحذو حذو وزارة الأوقاف، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون».

القرار يهدف لتقنين عمليات الدفع غير النقدي

وأضاف «العيسوي»، أن القرار يهدف لتقنين عمليات الدفع غير النقدي وحوكمة جميع الأمور المالية والسير في طريق الدولة الذي يستهدف الرقمنة والتحول الرقمي، فهذا القرار يعمل على تحقيق أقصى درجات الشفافية، موضحًا أن رفع صناديق التبرعات من المساجد لن يتجاوز تطبيقه 10 أيام، وعلى كل مسجد فتح حساب بالبنك المركزي وإعلان رقم الحساب على واجهة المسجد.

صناديق التبرعات في المساجد كانت تعاني من مشكلات

وتابع رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف: «مش هيكون فيه صناديق للتبرعات بالمساجد، وفيه رقم حساب هيتعلق على المسجد للي عايز يتبرع»، موضحًا أن صناديق التبرعات في المساجد كانت تعاني من مشكلات مثل إساءة الإستخدام في بعض المساجد، «كان يُساء استخدامها للغاية في بعض المساجد وضبطنا بعض الصناديق في بعض المساجد التي تحمل شبهة فساد ومن أجل ذلك كان هذا القرار تحقيقا وتعزيزا لأعلى درجات الشفافية».

الوزارة توفر كل ما يحتاجه المساجد

وعن الأموال التي كانت تُأخذ من الصناديق لتدبير احتياجات المسجد الوقتية، قال «الوزارة توفر كل ما يحتاجه المساجد، باب التبرعات العينية لم يُغلق، اللي عاوز يتبرع بحاجة عينيه الوزارة لم تمنعه، لكن بنقول للناس المبالغ النقدية لازم تتحط في حساب، لكن متروحش تحط تبرعاتك في صندوق متعرفش كيف يدار وأين تذهب أمواله».