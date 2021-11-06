لميس الحديدي تشكر «المتحدة» بسبب مباراة القمة: بقى عندنا تصوير محترف

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، الشكر لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على التقنيات الكبيرة التي وفرتها لنقل مباراة القمة بين قطبي القرة المصرية الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الممتاز، وانتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وقالت: «تصوير المباراة كان عظيما ولا بد أن أشكر المتحدة للخدمات الإعلامية على السيارات التي تم الحصول عليها من أجل التصوير، والتقنيات الكبيرة التي شهدناها في المباراة، بقى عندنا تصوير كروي محترف».

الجمهور هو روح المباراة

وأشادت الإعلامية لميس الحديدي بحضور الجمهور، موضحةً خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض على ON: «بالرغم من أن الحضور الجماهيري قليل يبقى الجمهور هو روح المباراة شأنه شأن المسرح لا يكون له مذاق دون جمهور».

وأوضحت: «وجود الجمهور عامل حياة للاعبين، كأنهم في مسرح، إذ يهتم اللاعب بالهتاف، وأتمنى أن تزيد أعداد الحضور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة».

لميس الحديدي تشكر طاقم الحكام واتحاد الكرة

ووجهت «الحديدي» الشكر للحكام المصريين، قائلة: «أشكر طاقم الحكام المصري لأنهم جعلونا نثق في التحكيم المصري، وقدرته على إدارة مباراة، كما أشكر اتحاد الكرة على إصراراه على طاقم الحكام المصريين».

كما تطرقت مقدمة البرنامج، إلى أداء لاعبي الفريقين، موضحةً: «بعيدًا عن إني أهلاوية ومتحيزة لكن يجب أن أقول أن لاعيبة الفريقين نزلوا ياكلوا الأرض فالأهلي عملبمباراة عظيمة، خاصة في الشوط الأول لكن الزمالك اجتهد حتى آخر لحظة».

وأوضحت: «أوجه اللوم للنادي الأهلي ولاعبيه لأننا معروفين إننا بتوع الدقيقة 90، لكن عموما مباراة تاريخية والحسابات هي أكبر كمية أهداف في لقاء قمة ونشعر أننا فيه كرة فعلاً وسعداء جميعا فهي مباراة أسعدتنا كأهلاوية وزملكاوية».