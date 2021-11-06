كارتيرون يشرح أسباب خماسية الأهلي: أنا المسؤول.. وارحموا اللاعبين
كتب:
إسلام البشبيشي
07:32 م | السبت 06 نوفمبر 2021
كارتيرون يشرح أسباب خماسية الأهلي: أنا المسؤول.. وارحموا اللاعبين
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أنه المسؤول الأول والأخير عن الخسارة الثقيلة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، على يد النادي الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، في القمة رقم 123 من بطولة الدوري المصري، أمس.
وقال كارتيرون، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «أنا المسؤول الوحيد عن خسارة الفريق بالأمس بخماسية في لقاء القمة أمام الأهلي، فكما ينسب لي الإيجابيات والبطولات، يجب أن أتحمل النتائج السلبية والهزائم».
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