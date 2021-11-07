طيور وحيوانات تنتظر اتهامات الصين بحملها لفيروسات جديدة.. منها بطة «بستان باير»

تشهد منطقة هيهي الواقعة شرق الصين، حالة قلق كبيرة في هذه الفترة بعد اكتشاف السلطات الصينية، فيروسا جديدا بين سكان هذه المنطقة الحدودية، وأطلق عليه اسم فيروس هيهي.

طيور وحيوانات تنتشر في مدينة هيهي

وبحسب موقع «hljairport» الصيني، فإن المدينة الواقعة بالقرب من الحدود الصينية الروسية تهيمن عليها الجغرافيا المائية مثل الأنهار والبحيرات والمستنقعات، وتعتبر هيهي منطقة تكاثر لكثير من الحيوانات والطيور النادرة المهددة عالميًا مثل طائر «بستان باير» وهو نوع من البط ينتشر بكثرة في بحيراتها وأنهارها؛ الأمر الذي يثير الشكوك حول انتقال العدوى منه، وفقا لتحذير السلطات الصحية في الصين العام الماضي؛ بتجنب التعامل مع الحيوانات والطيور، وعلى رأسها الخفافيش.

الطيور تنقل الفيروسات للبشر

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شيماء مصطفى، أخصائى الطب الوقائي، أن الطيور أحد مصادر نقل الفيروسات للبشر، وأشهرها إنفلونزا الطيور؛ لكن الأمر يتعلق برمته بالبحث والتدقيق للوصول إلى مصدر هذا المتحور الجديد خاصة في ظل تواجد هذا النوع من الطيور النادرة بالمنطقة التي شهدت وجود إصابات بـ«فيروس هيهي».

وأكدت لـ«الوطن»، أن الطيور قد تظهر عليها علامات عديدة جراء إصابتها بالفيروسات من ضمنها النفوق، وفي هذه الحالة تتولى الجهات فحصها وأخذ مجموعة من العينات حتى تستوضح الأمر، وعلى هذا الأساس يمكن اتخاذ الإجراءات الوقائية المختلفة.

وكشف الدكتور علي الوعري أستاذ الأمراض الصدرية بمدينة ووهان الصينية، في وقت سابق اليوم، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن فيروس هيهي انتشر بشكل سريع خلال الفترة السابقة، ورصدت الصين في 17 أكتوبر الماضي، 228 حالة مصابة بالفيروس في مدينة «هيهي»؛ منها 197 إصابة خفيفة و123 إصابة تحت المتوسطة و5 إصابات خطرة حتى الآن، مضيفًا أن أوضاع الإصابات الخمسة مستقرة نوعًا ما.