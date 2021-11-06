إجراء عاجل من «الصحة الصينية» بعد انتشار فيروس هيهي: فحص جميع السكان

اكتشفت وزارة الصحة الصينية، مؤخرًا، متحورا جديدا يحمل اسم فيروس هيهي نسبة إلى منشأه في المدينة الواقعة بمقاطعة «خي لونج جيانج» بشرق شمال البلاد والقريبة من الحدود الصينية الروسية، حسبما تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

وأوضحت بعض التقارير أن منشأ الفيروس الجديد هو مدينة «هيهي»، وأنه من السلالات المرصودة مؤخرًا في الصين، مؤكدة أنه لم تسجّل أي أعراض مختلفة عن باقي السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

«هيهي» على خطى ووهان

مع بداية ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد قررت السلطات في ووهان إخضاع جميع سكانها للفحوصات الخاصة بالعدوى، بعد أن ظهرت بها إصابات محلية لأول مرة منذ أكثر من عام وهو الأمر نفسه الذي تتبعه وزارة الصحة الصينية في مدينة هيهي حسبما أكدت شبكة سكاي نيوز.

طبيب صدرية في ووهان: السلالة سريعة الانتشار

أكد الدكتور علي الوعري أستاذ الأمراض الصدرية بمدينة ووهان الصينية، في تصريحات لـ«الوطن»: «أن سلالة «هيهي» من السلالات سريعة الانتشار فمن تاريخ 17 أكتوبر الماضي جرى رصد 228 حالة مصابة بالفيروس في مدينة «هيهي» منها 197 إصابة خفيفة و123 إصابة تحت المتوسطة و5 إصابات خطرة حتى الآن»، مضيفًا أن أوضاع الإصابات الخمسة مستقرة نوعًا ما.

وترصد الوطن أبرز المعلومات عن مدينة هيهي الصينية حسبما نشرها موقع «hljairport» الصيني:

ـ تقع المدينة في مقاطعة خي لونج جيانج الشمالية على الحدود الروسية وتتبع إداريًا جمهورية الصين الشعبية ويبلغ عدد سكان المدينة على مستوى المحافظة 1.7 مليون نسمة.

ـ تمثل المدينة المحطة الشمالية الشرقية لخط «Heihe-Tengchong» المستخدم في الجغرافيا الصيني لتقسيم الصين إلى شرق وغرب.

ـ تقع على الضفة اليمنى لنهر «أمور» الصيني وبها العديد من المناطق التجارية نظرًا لأنها محافظة حدودية وينشط فيها مجالات الصناعة الرئيسية مثل صناعة الأخشاب وتعدين الفحم والمياه المعدنية وتصنيع مواد البناء.

ـ يهيمن عليها الجغرافيا المائية مثل الأنهار الطبيعية والبحيرات والمستنقعات وتعتبر هيهي مناطق تكاثر لكثير من الحيوانات والطيور النادرة المهددة عالميًا مثل طائر «بستان باير» و«صقر حر».