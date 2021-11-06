الصين تسجل 40 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، 40 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الجمعة، وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إن 16 حالة تم تسجيلها في هيلونججيانج، و9 حالات في خبي، و3 حالات في كل من لياونينج وخنان وسيتشوان، وحالتين في كل من يوننان وقانسو، وحالة واحدة في كل من منغوليا الداخلية وجيانجشي.

لجنة صينية: تسجيل 15 حالة إصابة جديدة وافدة بـ«كورونا»

وأضافت اللجنة الصينية، أن البلاد سجلت 15 حالة إصابة جديدة وافدة بـ«كورونا»، بينها 3 حالات في كل من شنجهاي وفوجيان وقوانجدونج، وحالتان في كل من سيتشوان ويوننان وحالة واحدة في كل من تيانجين وشنشي، ولم تسجل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو حالات وفاة جديدة متعلقة بـ الفيروس، أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وكانت «لجنة الصحة الوطنية»، أعلنت أمس الجمعة، إن أكثر من 2.3 مليار جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في البر الرئيسي الصيني حتى أمس الأول الخميس.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 2956 حالة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت البلاد، 2248 إصابة جديدة بـ«كورونا» و20 حالة وفاة، لتصل حصيلة الإصابات في البلاد إلى 377712 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 2956 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، حذرت في وقت سابق، من أن حالات الإصابة بالفيروس قد تستمر في الارتفاع مرة أخرى، خاصة بعد عطلة «عيد الهالوين»، حيث أصبحت مناطق الحياة الليلية الشعبية، مزدحمة ومليئة بالشباب مرة أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.