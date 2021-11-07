سفير بريطانيا بالقاهرة: بلادنا أكبر مستثمر أجنبي غير عربي في مصر

قال السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، إن بلاده تُعد أكبر مستثمر أجنبي غير عربي في مصر، إذ تبلغ نسبة استثماراتها 33% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، لكنها تراجعت وشهدت تذبذبًا منذ 2018 وحتى 2019 بنحو مليار دولار، قائلاً: «بدرجة ما تراجعت لكن لا يزال هناك نحو 3.5 مليار جنيه إسترليني كتجارة ثنائية بين البلدين»، وذلك خلال حواره في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، والذي يُعرض على شاشة «أون».

أسباب تراجع الاستثمارات البريطانية في مصر

وأضاف «بايلي»، أن أسباب تراجع الاستثمارات البريطانية في هذه الفترة يرجع لأسباب عشوائية وقتية وليست منهجا: «لدينا تطلعات في زيادة هذا التعاون وزيادة استثماراتنا في عدة مجالات مثل الطاقة المتجددة»، موضحًا أن ما يهم المستثمر البريطاني سهولة الدخول للسوق المصري، «الدخول والخروج مهم أيضا لكن دوري كسفير أن أطمئن المستثمرين البريطانيين وأحث كلاً من المستثمر البريطاني والأوروبي بوجه عام على أن يفكر في الإمكانيات الاستثمارية المتاحة».

سفير بريطانيا بالقاهرة يُشيد بجهود الحكومة في جذب الاستثمارات

وأشاد السفير البريطاني بالقاهرة، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة والتي تتعلق بعدة إجراءات مهمة تصب في صالح تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، بداية من تحسين الإجراءات الجمركية عبر تبسيط إجراءات دخول المنتجات والشركات الأجنبية لمصر عبر عملية الرقمنة وتحويل الإجراءات من يدوية إلى إلكترونية، «هذا نوع كبير من التقدم يساعد المستثمر البريطاني أن يدخل بسهولة للسوق المصري بما يشجعه على الاستثمار في مصر».