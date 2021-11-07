مدرب الأهلي عن خماسية القمة: «كنا نتمنى أكثر.. وجمهورنا بيحب الزيادة»

قال سامي قمصان، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إن فوز المارد الأحمر على الزمالك بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في مباراة القمة، أمس، «تاريخيا»، موضحًا «كنا نأمل أن تكون النتيجة أكبر والمعروف عن جمهورنا أنه بيحب الزيادة».

نتيجة مباراة القمة «تاريخية»

وأضاف «قمصان»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي حقق نتيجة تاريخية لم تحدث منذ فترة كبيرة، مؤكدًا أن فريقه كان الأفضل خلال اللقاء بعد استغلال كل الفرص المتاحة لتحقيق الفوز، كما أن الزمالك بدأ المباراة ضاغطًا على الأهلي.

النادي الأحمر استحوذ في النهاية وفاز بالمباراة

وأشار المدرب العام لفريق الكرة بالنادي الأهلي، إلى أن النادي الأحمر استحوذ في النهاية وفاز بالمباراة، بعد تقديم لاعبيه مباراة قوية ونفذوا المطلوب منهم وحسموا القمة بخبراتهم، مؤكدًا أنه لا توجد أي أزمة بين المدير الفني لنادي الأهلي الجنوب إفريقي موسيماني واللاعب محمود عبد المنعم كهربا.

هل هناك أزمة بين موسيماني وكهربا

وأوضح أن ما حدث في المؤتمر الصحفي عقب مباراة البنك الأهلي كان مع الصحفي فقط وكهربا ليس له دخل بالأمر، واستبعاده من مباراة القمة كان لأسباب فنية، فكهربا لاعب ملتزم ويعلم واجباته داخل وخارج الملعب، وينتظر الفرصة الحقيقية للظهور مثل محمد شريف الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء ثم أصبح أساسيًا بمجهوده.