بشير التابعي: ارتباك موسيماني منع الأهلي من إحراز أهداف أكثر

هاجم بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بسبب طريقة تشكيل الفريق أمام نظيره الأهلي في مباراة القمة أمس، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

بشير التابعي: لاعيبة الزمالك في المباراة مش مرتاحة نفسيا

وقال نجم الزمالك السابق: «تشكيل الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي في مباراة القمة كان خاطئًا بنسبة تجاوزت الـ40%، ويتحمل خطأه المدير الفني للفريق» موضحا «نادي الأهلي مضيعش فرصة، والموضوع نفساني عند نادي الزمالك واللاعبين في المباراة مش بتكون مرتاحة نفسيا».

«التابعي»: «كان من الوارد خسارة أثقل لنادي الزمالك»

وأضاف «التابعي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على قناة «DMC»، كان من الوارد أن يخسر نادي الزمالك بفارق أهداف أكبر من الـ5/3 التي انتهت بها المباراة أمس، لولا مدرب نادي الأهلي الذي لم يصدق ما حدث وارتبك وقام بتبديل اللاعبين المحترفين بلاعبين آخرين.

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