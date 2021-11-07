كارتيك أريان ينهي تصوير فيلمه «Shehzada» مع كريتي سانون في 20 يوما فقط

انتهى النجم الهندي كارتيك أريان، من تصوير فيلمه الجديد «Shehzada»، في 20 يوما فقط، وتشاركه البطولة النجمة الهندية كريتي سانون، في ثاني تعاون لهما، بعد أن شاركا معا بطولة فيلم «Luka Chuppi» عام 2019.

تفاصيل فيلم « Shehzada» لـ كاريتك أريان

تم الإعلان عن فيلم « Shehzada» منذ عامين، ولم يتم عن بدء التصوير، إلا يوم 20 أكتوبر 2021، حين قام كاريتك أريان، بمشاركة صورة له، لبدء تصوير الفيلم، وتفاجئ الجميع بإنهاء التصوير اليوم، في هذه المدة القصيرة.

الفيلم من إخراج روهيت دهاوان، شقيق الفنان الشهير فارون دهاوان، وقد صرح المخرج أنيس بازمي، الذي يقوم بالعمل مع كارتيك أريان بفيلم «Bhool Bhulaiya 2»، «إن أريان، خبير في إدارة الوقت، لا يضيع الوقت على الإطلاق في موقع التصوير، يتم استخدام كل دقيقة بعناية، لذا يحب المنتجون والمخرجون العمل معه، لأنه يساندهم بمهمتهم دون شقاء، ويسعى أن يكون الأفضل دائما».

كاريتك أريان يشارك بـ 3 أفلام في موسم واحد

ويشارك «أريان» هذا العام بإطلاق 3 أفلام معا، «Shehzada» وفيلم الرعب الكوميدي «Bhool Bhulaiya 2» مع تابو، وكيارا أدفاني، وفيلم «Freddy»، بجانب استعداده لإصدار سلسلة «Dhamaka» لرام مادفاني على منصة «OTT»، وهي منصة إلكترونية مثل «شاهد» في الوطن العربي.

ويعد فيلم « Shehzada» نسخة جديدة من فيلم «Telugu Allu Arjun»، وقد قرر المخرج الشاب روهيت شيتي، شقيق النجم الشاب فارون دهاوان، الاستعداد لفيلم جديد مع كارتيك أريان، بعد الانتهاء من هذا الفيلم.

ومن أشهر الأفلام التي قام روهيت شيتي بإخراجها، فيلم «ديسي بويز» لـ النجم الشهير أكشاي كومار، والنجم جون إبراهام.