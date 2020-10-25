نجم بوليود علي فازال: لم أشاهد السينما المصرية ولكن أعرف عمر الشريف

عقد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، لقاء مفتوحا بعنوان "حوار مع علي فازال"، في افتتاح فعاليات منصة الجونة.

وتحدث نجم بولييود علي فازال، في الحوار الذي أدارته بشرى ورامان تشاولا، مستشار المهرجان؛ عن كواليس عمله في السينما الأمريكية، ومع جودي دانش في فيلم "إليزابيث اند عبدول" وفيلمه الجديد "جريمة على النيل".

وقال علي فازال، في كلمته، إنه سعيد بالعمل في الفيلم وأن مخرج الفيلم ممثل بالأساس وهو ما جعل أداه في العمل يتدفق بسلاسة، وأنه عقد جلسات عمل وورش للتحضير للفيلم.

وأشار فازال، إلى أنه يعتبر نفسه محظوظ بالعمل في الجزء السابع من fast and furious، وأنه صور لنفسه فيديو بهاتفه من أجل كاستنج فيلم عبدول وبعد 25 يوما اتصلوا به وأخبروه باختياره لبطولة العمل.

وأوضح فازال، في كلمته، أن جودي دانش كانت كريمة معه، وأنه قدم شخصية عبدول من خياله لأنه لا يوجود تفاصيل كثيرة عن الشخصية الحقيقية، حيث تم محو كل المعلومات عنه، لكنه قرأ خطابات الملكة التي كانت ترسلها له وكانت تؤكد على أن علاقتهما كانت علاقة روحية وراقية.

وأضاف علي فازال، أنه لم يشاهد أفلام السينما مصرية ولكنه يعرف جيدا النجم المصري العالمي الراحل عمر الشريف، وأنه يتطلع للعمل في السينما المصرية ولمشاهدة أعمال سينمائية مصرية ويتعرف أكثر عن عالم السينما في مصر، خاصة وأن مصر بها الكثير من الأماكن الرائعة التي يمكن التصوير بها.

وحول دعمه للمرأة وقضاياها، قال علي فازال، إن والدته كانت نسوية بالمعنى المعروف حاليا، وأنها كانت ملهمة له في مجال دعم المرأة وقضاياها، وأن خطيبته ريشا تشادا تساعده في ذلك خاصة وأنها هي أيضا مثال المرأة القوية.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة مساء يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.