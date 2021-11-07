حوادث عالمية: إخماد حريقين في السعودية.. وصاعق الشرطة يحرق أمريكيا

أخمد عناصر الدفاع المدني بـ السعودية، حريق ضخم اندلع، مساء أمس السبت، في مستودع لمواد البناء بحي الرقيقة في مدينة الإحساء الواقعة في المنطقة الشرقية من البلاد.

وأكدت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، قالت مديرية الدفاع المدني، إن عناصرها سيطرت على حريق في أخشاب بأرض فضاء بحي البوادي في تبوك كبرى مدن شمال السعودية، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت الشرطة الأمريكية، أن رجلا يدعى «جيسون جونز»، اشتعلت فيه النيران بعد أن استخدم عناصرها صاعقا كهربائيا لـ إلقاء القبض عليه، مضيفة أن الرجل في حالة خطرة وتم نقله إلى المستشفى.

الرجل صب معقما على يديه قبل استخدام الشرطة صاعقا لـ إخضاعه

ودخل «جونز»، البالغ من العمر «29 عاما» إلى مركز شرطة قرية كاتسكيل الواقعة في مقاطعة جرين بـ نيويورك، واندلعت مواجهة بينه والضباط المناوبين، فيما قال رئيس مركز الشرطة ديف دارلينج، لصحيفة «تايمز يونيون»، إن الضباط استخدموا صاعقا لإخضاع الرجل، الذي كان قد صب للتو على يديه معقما من الكحول، ما تسبب في اشتعال النيران فيه.

وأشار دارلينج، إلى أن عناصر مركز الشرطة كانوا على معرفة بالرجل من لقاءات سابقة، مضيفا، أنه يعتقد أن عناصر الشرطة كانوا خائفين من أنه سيؤذي نفسه، وهذا ما بدأه.

ووصف دارلينج، الحادث بـ المروع، وقال إنه يخضع للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام في مقاطعة جرين، مشيرا إلى أن ضباطه ليسوا مجهزين بكاميرات في ملابسهم ولكن توجد كاميرات فيديو في مركز الشرطة.

من جانبها، قالت مصادر مطلعة، إن «جيسون جونز»، كان رياضيا مشهورا في مدرسة كاتسكيل الثانوية منذ أكثر من عقد من الزمان.