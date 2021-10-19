تفاصيل سيطرة الدفاع المدني على حريق وادي سد أبها في السعودية

تمكنت قوات الدفاع المدني السعودي من السيطرة بنسبة كبيرة على حريق سد وادي أبها بالسعودية، وذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام سعودية، إذ حاصرت قوات الدفاع المدني ألسنة اللهب خوفًا من امتداده والتسبب في كارثة.

السيطرة على حريق سد وادي أبها بالسعودية

وتداولت صفحات إعلامية وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حريق سد وادي أبها بالسعودية، وأظهر مقطع الفيديو سحب دخانية سوداء في جبال العثربان، عقب اندلاع النيران، كما وثق الفيديو سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى منطقة حريق سد وادي أبها بالسعودية، لتباشر على الفور عمليات الإطفاء التي باتت على وشك إخماد الحريق.

حريق هائل في 3 قرى بـ«أبها»

وفي أواخر أكتوبر من العام الماضي، اندلع حريق هائل في 3 قرى بضواحي أبها بمنطقة عسير بالسعودية، وانتقلت على الفور قوات الدفاع المدني السعودي للسيطرة على النيران، وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد قالت حينها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»:«مدني عسير يباشر حريق في أعشاب وحشائش بمنطقة جبليه بقرية القوز في مركز السودة».

تحريات أمنية للوقوف على ملابسات وأسباب الحريق

وفي السياق ذاته، صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق بأن هناك متابعة أمنية وإجراءات البحث والتحري للتوصل والوقوف على أسباب نشوب حريق في جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير.

مجموعة من مخالفي نظام أمن الحدود وراء حريق قرى أبها

وكانت التحريات الأمنية قد أسفرت عن توافر معلومات أشارت إلى قيام عدد من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم، ليفروا بعد اشتعال النيران من المكان ليمتد الحريق على مساحة تجاوزت و700 ألف متر مربع تقريبًا، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.