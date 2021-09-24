آخر تطورات حريق المطعم المصري بجدة «فيديو»

شهد المطعم المصري بجدة في المملكة العربية السعودية، اندلاع حريق ضخم التهم المطعم بالكامل ودمر محتوياته، ونتج عنه دمارا هائلا ليسجل خسائر مادية كبيرة.

من جانبها، تمكنت قوات الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية من السيطرة على حريق المطعم المصري بجدة بعد أن احترق المطعم بالكامل، قبل امتداده للمباني المجاورة، بينما لم تقع إصابات أو وفيات بسبب الحادث.

الدفاع المدني السعودي يسيطر على حريق المطعم المصري بجدة

وأعلنت الصفحة الرسمية للمطعم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن إغلاق المطعم لظروف قهرية، حيث يقدم المطعم المصري المشويات بالطعم المصري، وأطباق المحشي والطواجن والحواوشي والكباب والكفتة، وغيرها من الأكلات، للمصريين المقيمين في مدينة جدة، كما يوفر لهم خدمات التوصيل، ويعتبر من أشهر المطاعم المصرية بالمملكة العربية السعودية.

نشب حريق اليوم في المطعم المصري للمشويات بحراء جدة .



نسأل الله لهم السلامة المطعم المصري للمشويات - جده pic.twitter.com/JBhlY4UrYO — نبض واحد (@Nabd_Wahed) September 22, 2021

وتعتبر مدينة جدة السعودية إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة، وتقع في غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر.

وتعد جدة العاصمة الاقتصادية والسياحية للمملكة العربية السعودية، وهي الوجهة الأولى في المملكة العربية السعودية للسائح سواء من داخل المملكة أو خارجها، وهي ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية بعد العاصمة الرياض وأكبر مدينة في منطقة مكة المكرمة.

وجدة بها أكبر ميناء بحري على البحر الأحمر، وتعد مركزا للمال والأعمال في المملكة العربية السعودية ومرفأ رئيسي لتصدير البضائع غير النفطية ولاستيراد الاحتياجات المحلية، ويوجد في مدينة جدة ما يقارب 135 ناطحة سحاب، كما يوجد بها مقرات للبنوك العالمية.

وتلقب مدينة جدة السعودية بـ«عروس البحر الأحمر»، وهي أكبر المدن المطلة عليه، ما أكسبها أهمية كبيرة بالنسبة لحركة التجارة الدولية مع الأسواق الخارجية، وهي من قديم الزمان كانت تمثل المنفذ الخارجي للمملكة العربية السعودية، ونتيجة لذلك عاشت نهضة صناعية كبيرة وتطورًا في جميع المجالات التجارية والخدمية، الأمر الذي جعلها من أكثر المدن استقطابا للأعمال حتى صارت مركزا مهما للمال والأعمال.