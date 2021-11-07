انفجار في بغداد واستهداف منزل رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة

دوى انفجار في العاصمة العراقية «بغداد»، كما تم سماع إطلاق نار في محيط المنطقة الخضراء المحصنة الواقعة وسط بغداد، حيث معظم المقرات الحكومية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مصدر أمني عراقي، إنه تم اعتراض طائرة مسيرة يعتقد أنها حاولت استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فيما أعلنت قناة «العربية» الإخبارية، وقوع إصابات بعد استهداف الطائرة لمنزل الكاظمي، مشيرة إلى سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل رئيس الوزراء العراقي، في وقت مبكر من اليوم الأحد.

المئات يشاركون في مظاهرة على إحدى بوابات المنطقة الخضراء

وكان المئات، شاركوا أمس السبت، في مظاهرة على إحدى بوابات المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، غداة مواجهات وقعت بين قوات الأمن العراقية ومحتجين مؤيدين لفصائل موالية لإيران، اعتراضاً على نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في 10 أكتوبر الماضي، أسفرت عن مقتل شخص على الأقل.

وكان عدد من قادة الميليشيات العراقية الموالية لإيران، وصلوا في وقت سابق، أمام بوابات المنطقة الخضراء للمشاركة في الاحتجاجات ضد الانتخابات، بينها «كتائب حزب الله» العراقي، و«بدر» و«النجباء» و«العصائب».

وقام المتظاهرون بنصب الخيام في الحديقة الموازية لواحدة من بوابات المنطقة الخضراء، استعداداً لاعتصام جديد، كما قاموا بحرق صور رئيس الوزراء العراقي، فيما انتشرت القوات الأمنية في المكان.

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية، أعلنت أمس السبت، أنه سيتم الانتهاء من إعادة العد والفرز اليدوي في جميع مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، فيما قال عضو إعلام المفوضية عماد جميل، إن ملاحق الطعون شملت 11 محافظة فقط، موضحا أن مفوضية الانتخابات أكملت 5 محافظات، هي: «بابل وكربلاء والنجف وديالى وبغداد بجانب الكرخ والرصافة».

من جانبها، أعلنت وكالة الاستخبارات في العراق، أمس السبت، مقتل 3 إرهابيين بينهم مسؤول تفخيخ السيارات بتنظيم «داعش» الإرهابي يدعى «عمار العيساوي» بعملية أمنية في صحراء الأنبار، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.