«العربية»: إصابة رئيس الوزراء العراقي في استهداف منزله بطائرة مفخخة

تعرض رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى إصابة طفيفة، فجر اليوم الأحد، بعد استهداف منزله بطائرة مسيرة مفخخة، كما وقعت إصابات في طاقم حماية المسؤول العراقي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان مصدر أمني عراقي، قال في وقت سابق، إنه تم اعتراض طائرة مسيرة يعتقد أنها حاولت استهداف الكاظمي، فيما أشارت «العربية»، إلى سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل رئيس الوزراء العراقي

وسمع دوي انفجار في العاصمة العراقية «بغداد»، كما تم سماع إطلاق نار سمع في محيط المنطقة الخضراء المحصنة الواقعة وسط المدينة حيث معظم المقرات الحكومية.