الكاظمي يدعو لتجاوز الخلافات بعد مظاهرات احتجاجية على نتائج الانتخابات بالعراق

يشهد العراق، احتجاجات واسعة اعتراضا على نتائج الانتخابات البرلمانية، ما دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، إلى المطالبة بتجاوز الخلافات والاجتهادات الحزبية أو الشخصية في البلاد، مؤكدا أن النواب الجدد، عليهم واجب استعادة ثقة الناس بالعمل السياسي وبالديمقراطية في البلاد.

وتظاهر العشرات فى أنحاء متفرقة اليوم فى العراق، اعتراضا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرى إعلان نتائجها أمس.

رئيس الوزراء العراقى يدعو لتجاوز الخلافات والاجتهادات الحزبية

وأضاف الكاظمى، «اليوم نفي بعهدنا أمام شعبنا، بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة، الناس اختاروا من يمثلهم، وهؤلاء النواب الجدد سيمارسون دورهم في مجلس النواب الجديد»، منوها بأنه تقع على عاتق النواب الجدد، واجبات أخلاقية ووطنية تجاه شعبهم، بل عليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي، وإعادة الثقة بالديمقراطية، وفقا لقناة «سكاي نيوز عربية»

#العراق

الميليشيات تعتدي على قوات الجيش بعد محاولة منعهم من قطع طريق بغداد _ الكوت احتجاجا على نتائج الإنتخابات. pic.twitter.com/9DoCtJOgfM — Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa1s5t8i3e) October 17, 2021

وأكد الكاظمي، ضرورة تجاوز الخلافات «علينا أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا، ونتجاوز الخلافات والاجتهادات الحزبية أو الشخصية، للعبور ببلدنا إلى بر الأمان، وتوفير ما يستحقه شعبنا من رفاه واستقرار وبناء»، مشيرا بلهجة حازمة، إلى أن «السياسة أصبحت تعني لدى البعض، الابتزاز والكذب والصراع وخداع الناس».

وتشهد بغداد، انتشار أمني مكثف مع فتح باب الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية، وشهدت العراق احتجاجات وقطع طرق اعتراضا على نتائج الانتخابات

انتشار أمنى فى بغداد مع فتح باب الطعون على نتائج الانتخابات

وقطع المتظاهرون في البصرة وواسط، الطرق، ما أدى إلى عرقلة السير بعد قطع طرق مهمة، فيما وقع خلال الاحتجاجات، صدام بين المتظاهرين والقوات الأمنية، بعد محاولة منعهم من قطع طرق رئيسية وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

يشار إلى أن نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية في العراق، بلغت 43%، وتجاوز مجموع من أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات 9.6 ملايين ناخب.