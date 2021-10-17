الكاظمي يدعو لتجاوز الخلافات بعد مظاهرات احتجاجية على نتائج الانتخابات بالعراق
اشتباكات بين المتظاهرين والأمن بعد قطع طرق رئيسية
كتب:
سحر المكاوى
07:58 م | الأحد 17 أكتوبر 2021
العراق
يشهد العراق، احتجاجات واسعة اعتراضا على نتائج الانتخابات البرلمانية، ما دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، إلى المطالبة بتجاوز الخلافات والاجتهادات الحزبية أو الشخصية في البلاد، مؤكدا أن النواب الجدد، عليهم واجب استعادة ثقة الناس بالعمل السياسي وبالديمقراطية في البلاد.
وتظاهر العشرات فى أنحاء متفرقة اليوم فى العراق، اعتراضا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرى إعلان نتائجها أمس.
رئيس الوزراء العراقى يدعو لتجاوز الخلافات والاجتهادات الحزبية
وأضاف الكاظمى، «اليوم نفي بعهدنا أمام شعبنا، بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة، الناس اختاروا من يمثلهم، وهؤلاء النواب الجدد سيمارسون دورهم في مجلس النواب الجديد»، منوها بأنه تقع على عاتق النواب الجدد، واجبات أخلاقية ووطنية تجاه شعبهم، بل عليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي، وإعادة الثقة بالديمقراطية، وفقا لقناة «سكاي نيوز عربية»
#العراق— Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa1s5t8i3e) October 17, 2021
الميليشيات تعتدي على قوات الجيش بعد محاولة منعهم من قطع طريق بغداد _ الكوت احتجاجا على نتائج الإنتخابات. pic.twitter.com/9DoCtJOgfM
وأكد الكاظمي، ضرورة تجاوز الخلافات «علينا أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا، ونتجاوز الخلافات والاجتهادات الحزبية أو الشخصية، للعبور ببلدنا إلى بر الأمان، وتوفير ما يستحقه شعبنا من رفاه واستقرار وبناء»، مشيرا بلهجة حازمة، إلى أن «السياسة أصبحت تعني لدى البعض، الابتزاز والكذب والصراع وخداع الناس».
وتشهد بغداد، انتشار أمني مكثف مع فتح باب الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية، وشهدت العراق احتجاجات وقطع طرق اعتراضا على نتائج الانتخابات
انتشار أمنى فى بغداد مع فتح باب الطعون على نتائج الانتخابات
وقطع المتظاهرون في البصرة وواسط، الطرق، ما أدى إلى عرقلة السير بعد قطع طرق مهمة، فيما وقع خلال الاحتجاجات، صدام بين المتظاهرين والقوات الأمنية، بعد محاولة منعهم من قطع طرق رئيسية وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.
#بالفيديو نزول عشائر الفريجات الان بطريق شمال بغداد رفضا للنتائج.https://t.co/Y3eQFqWjan pic.twitter.com/ArtNIr7wMM— قناة العهد (@ahadtv) October 17, 2021
يشار إلى أن نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية في العراق، بلغت 43%، وتجاوز مجموع من أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات 9.6 ملايين ناخب.