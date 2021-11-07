«العربية»: نقل رئيس الوزراء العراقي إلى المستشفى.. وإصابة 10 من عناصر الحماية

أصيب 10 عناصر من حماية منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، جراء استهداف منزله بطائرة مسيرة مفخخة، فيما تم نقل رئيس الوزراء إلى المستشفى، عقب تعرضه لإصابة طفيفة خلال عملية الاستهداف.

وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن انفجارا عنيفا، وقع في العاصمة العراقية «بغداد».

واستهدفت طائرة مسيرة مفخخة، في وقت مبكر من اليوم الأحد، منزل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في بغداد، كما سقط صاروخ كاتيوشا على منزل المسؤول العراقي.