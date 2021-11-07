القبض على 4 في الكويت لـ تعاونهم مع «حزب الله»

ألقى جهاز أمن الدولة الكويتي، القبض على مجموعة متعاونة مع «حزب الله» اللبناني، بتهمة تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن، وقالت مصادر أمنية، لصحيفة «السياسة» الكويتية، إن وزارة الداخلية تلقت تقريراً أمنياً من دولة شقيقة، أشار إلى أن المجموعة مكونة من 4 أشخاص، أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، ورابع يقال إنه من كبار رجال العمل الخيري.

وأوضحت المصادر الأمنية، أن جهاز أمن الدولة الكويتي، يحقق مع المتهمين الـ4 وهم «ح. غ»، «ج.ش»، «ج.ج»، «ج.د»، في عدد من التهم أيضاً، منها تبييض أموال لــ الحزب في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة «حزب الله»، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كل من سوريا واليمن، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

المتهمون يقرون بجمع تبرعات من المساجد بدون تصريح مسبق

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ ثامر العلي، زار مبنى أمن الدولة الأربعاء الماضي؛ للاطلاع على التحريات، فيما قالت المصادر الأمنية، إن المتهمين أقروا بجمع تبرُّعات من المساجد بدون تصريح مسبق، مضيفة إن المتهمين سيُحالون إلى النيابة العامة عقب اكتمال تحقيقات جهاز أمن الدولة معهم.

وفي سبتمبر الماضي، فرضت واشنطن، عقوبات على أعضاء في شبكة من القنوات المالية التي تمول «حزب الله» اللبناني بينهم كويتيون، والتي تتخذ من لبنان، ودول في المنطقة، مقرا لها.

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في ذلك الوقت، أعضاء في شبكة دولية من الميسرين الماليين والشركات الواجهة التي تعمل لدعم الحزب و«فيلق القدس» الإيراني، وفقا لما ذكره موقع «الجريدة» الكويتي.