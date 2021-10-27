السعودية تصنف جمعية القرض الحسن التابعة لـ«حزب الله» كيانا إرهابيا

صنفت رئاسة أمن الدولة السعودية، جمعية «القرض الحسن» المالية، التابعة لحزب الله اللبناني كيانا إرهابيا، وذلك بالتزامن مع توتر في العلاقات بين السعودية ولبنان على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن التحالف العربي لدعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن.

وأعلنت رئاسة أمن الدولة، في بيان نشرته على حسابها عبر على موقع التواصل «تويتر»، أن تصنيف جمعية القرض الحسن، ومقرها لبنان، كيانا إرهابيا، جاء لارتباطها بأنشطة داعمة لحزب الله الذي تصنفه السعودية تنظيما إرهابيا، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

الجمعية متهمة بدعم الأغراض العسكرية لحزب الله

وأضافت رئاسة أمن الدولة السعودية، أن الجمعية تعمل على إدارة أموال الحزب وتمويله بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية.

وتابعت بأن المملكة ستواصل العمل على مكافحة «الأنشطة الإرهابية» لحزب الله، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين، لاستهداف مصادر الدعم المالي للحزب، سواء كانوا أفرادا أو كيانات للحد من أنشطته «الإرهابية والإجرامية».

توتر بين السعودية ولبنان بسبب تصريحات جورج قرداحي

يأتي ذلك بالتزامن مع توتر بين السعودية ولبنان على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات، وهو التوتر الذي ظهر في استدعاء كل من السعودية والإمارات للسفير اللبناني لديهما لإبلاغه استنكارهما لتصريحات جورج قرداحي.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس الثلاثاء، عن رفضه تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني الحالي جورج قرداحي، بشأن اليمن، قبل توليه منصبه بعدة أسابيع.

وقال «ميقاتي» في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام: «بخصوص كلام وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي يتداوله البعض ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة أسابيع، فهو كلام مرفوض، ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقًا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديدًا الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي».