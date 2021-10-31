وزير الخارجية السعودي بعد تصريحات قرداحي: قلقون من سيطرة حزب الله

لا يزال صدى تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب على اليمن يثير غضب المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وفي هذا الصدد وبحسب «العربية»، فقد قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم أمس السبت، أنّه بسبب هيمنة وكلاء إيران فإنه توجد أزمة في لبنان وليس أزمة مع لبنان.

وزير الخارجية السعودي يعبر عن قلق السعودية من هيمنة حزب الله

وأكّد وزير الخارجية السعودي على أنّ لبنان بحاجة إلى إصلاح شامل يعيد له سيادته وقوته ومكانته في العالم العربي، وأشار إلى أنّ السعودية تشعر بقلق إزاء سيطرة وهيمنة ‏حزب الله على النظام السياسي في لبنان، الأمر الذي يجعل التعامل مع لبنان غير مجدي، وأضاف: «المملكة لا تتدخل في لبنان ولا تملي عليه شيئاً».

المملكة تدعم أي جهود لإصلاح شامل في لبنان

وقال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إنّ المملكة العربية السعودية بصدد دعم أي جهود نحو إصلاح شامل يعيد إلى لبنان مكانته في العالم العربي، مضيفاً أنّ الحوار مع الشركاء الدوليين بشأن لبنان لا يزال مستمراً، وكان الوزير السعودي قد قال في سياق آخر إن رئاسة المملكة لقمة العشرين العام ‏الماضي أسست للانتعاش الاقتصادي العالمي، لافتاً إلى حجم التفاعل الدولي الكبير الذي حازت عليه مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وقف إطلاق نار شامل ثم حوار سياسي

وقال وزير الخارجية السعودي أنّه فيما يتعلق بالملف اليمني فإن المملكة ملتزمة بمبادرتها، مشدداً على أنّ بلاده ملتزمة بمبادرتها حول اليمن، حيث البداية بوقف إطلاق نار شامل ثم حوار سياسي، وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» قد أفادت بأن المملكة استدعت سفيرها في لبنان للتشاور، وكذلك أنها طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة القادمة، ويأتي ذلك على خلفية الفضيحة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن السعودية، التي وصفتها الرياض بـ«الافتراءات».