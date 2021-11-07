تل أبيب تجدد معارضتها لإعادة فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معارضتها لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس، موضحة أنّ البعثة يجب أن يكون مقرها الضفة الغربية المحتلة، وبعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية في وقت سابق، أنّها ستعيد فتح القنصلية دون أن تحدد موعدا، في إطار سعيها لإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين.

واقترح وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، ورئيس الحكومة نفتالي بينيت، إعادة فتح القنصلية في مقر الحكومة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت القنصلية الأمريكية في القدس هي البعثة الدبلوماسية الرسمية لواشنطن، المعتمدة للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، فيما نقلت الولايات المتحدة في مايو 2018 سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وفي أكتوبر من العام ذاته أعلن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، دمج القنصلية العامة مع السفارة الأمريكية في القدس، وأنّ العلاقات مع الفلسطينيين ستتم عبر وحدة شؤون فلسطينية خاصة داخل السفارة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

القنصلية العامة الأمريكية أوقفت عملها رسميا في 4 مارس 2019

وفي 4 مارس 2019، أوقفت القنصلية العامة الأمريكية، عملها رسميا ودُمجت مع السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة.

من جانبها، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنّ بارجة حربية إسرائيلية أطلقت النار على جسم مجهول عند الشاطئ الجنوبي لميناء إيلات، وأمام أنظار المصطافين ورواد الشاطئ.

תיעוד: ספינה של חיל הים ביצעה ירי למים מול מאות מתרחצים בחוף הדרומי במפרץ אילת, קרוב לשמורת האלמוגים. הירי התבצע בעקבות זיהוי חפץ חשוד בתוך המים שהוחלט לירות לעברו בכדי לנטרלו במידה שיש בו חומר נפץ. טרם התקבלה תגובה מדובר צה"ל @ItayBlumental pic.twitter.com/oxJyUqz4LP — כאן חדשות (@kann_news) November 6, 2021

وأوضحت وسائل الإعلام، أنّ البارجة أطلقت النار على جسم مشبوه مغمور تحت الماء، بموجب أوامر صدرت عن قائد رفيع المستوى في الجيش، فيما أدى مستوطنون إسرائيليون، أمس السبت، طقوسا تلمودية قرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك من الجهة الشرقية.

من جانبها، توعّدت حركة «الجهاد» الفلسطينية، «تل أبيب» بأنّها ستدفع الثمن حال استشهاد أي من الأسرى المضربين عن الطعام في معتقلاتها.

ودعا عضو المكتب السياسي للحركة، خالد البطش، في كلمة ألقاها خلال وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، أمام مقر الصليب الأحمر بقطاع غزة، الوسطاء، إلى التحرك العاجل والفوري لإنقاذ الأسرى المضربين ووقف التعسف المستمر بحق الأسرى في السجون.

وواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وسط خشية من وفاة أحدهم في ظل عدم استجابة إدارة السجون لمطالبهم وتحديد موعد لإنهاء اعتقالهم والإفراج عنهم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، فلسطينيا من بلدة قطنة شمال غربي القدس المحتلة، وقال شهود عيان، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا «يوسف محمد شماسنة» من بلدة قطنة شمال غربي القدس المحتلة على حاجز عسكري قرب بلدة بدو المجاورة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، تحضير قوائم بمنظمات إسرائيلية إرهابية، يعتدي عناصرها على الشعب الفلسطيني.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، وقّع في وقت سابق، على أمر بتصنيف 6 مؤسسات في الضفة الغربية المحتلة كمنظمات إرهابية، وضمّت المؤسسات: «مركز بيسان للبحوث والإنماء، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، مؤسسة الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية».