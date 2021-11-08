العليا للفيروسات توضح حقيقة وجود تحورات خطيرة لفيروس كورونا

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة حدوث تحورات خطيرة لفيروس كورونا الفترة المقبلة، وتأثيرها على اللقاحات المتوفرة لمواجهة الفيروس، والأدوية التي تم إنتاجها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قائلا: «كل شئ وارد لتحورات كورونا فيروس، وحتى الآن لا توجد أي طفرات خطيرة أو سلالات شديدة للفيروس في مصر»، مؤكدا أن السلالات الموجودة في مصر هي سلالة دلتا والسلالات القديمة التي تم اكتشافها.

توسيع قاعدة التطعيم سيسهم في الحد من انتشار المرض

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الوضع الوبائي والمنحنى للفيروس قارب للوصول إلى قمة الموجة الرابعة، ومن الوصول لمرحلة الثبات ومن ثم انكسار الموجة، مؤكدا أن الأعداد الفترة الحالية تشهد زيادة في المصابين بالمرض، منوها إلى أن الزيادة في رقعة التطعيمات ضد المرض من خلال اللقاحات المتوفرة، أمر إيجابي وسيسهم في الحد من انتشار كورونا، بجانب تقليل عدد الحالات المصابة وتقليل معدلات الخطورة لانتشار الفيروس وتقليل حدة أعراض المرض، مؤكدا أن جميع اللقاحات الموجودة والمتوفرة لا توجد خطورة منها.

العليا للفيروسات: يجب على المواطنين الحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا كوفيد 19، وكذلك الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، بجانب الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، وعدم تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب منعا لحدوث أي مضاعفات للجسم.