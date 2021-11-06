طبيب بمستشفى نيويورك: عقار فايزر لعلاج كورونا لن يطرح قبل 6 أشهر

قال الدكتور حسام أمين رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إن عقار فايزر لعلاج فيروس كورونا لن يطرح في الأسواق قبل 6 أشهر، وذلك ليحصل على كل الموافقات اللازمة، مشيرًا إلى أنه يتوقع انتهاء أزمة كورونا بنهاية العام المقبل، وبعدها ستعود الحياة إلى طبيعتها.

كل ما أثير بشان طرح العقار في الأسواق لا صحة له

وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق سكايب، مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن كل ما أثير بشان طرح العقار في الأسواق لا صحة له: «السوشيال ميديا بتقول حاجات مش موجودة في الطب».

وتابع رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، أن مفعول العقار سيكون جيدا عند تداوله في الأسواق، مشيرًا إلى أن يوم الأربعاء الماضي شهد بداية التطعيم من عمر الـ5 سنوات إلى 11 سنوات بثلث جرعة لقاح فايزر.

تطعيم الفئة من 6 أشهر إلى 5 سنوات بعد أول يناير

وأكد حسام أمين: «بعد أول يناير المقبل سيتم البدء في تطعيم الفئة من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وإذا نجحنا في هذه المرحلة فإن فيروس كورونا قد ينتهي تماما».

ولفت إلى أن الحالات المرضية الموجودة في غرف الرعاية المركزة بالمستشفى خلال أخر شهرين، لا توجد من بينها أي إصابات كورونا، موضحًا أن المستشفى به 10 إصابات بكورونا كلها بسيطة، وهو ما يعني أن قوة الفيروس قلت عن ذي قبل بسبب زيادة عمليات التلقيح.