ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» حول العالم إلى 250.2 مليون حالة

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم منذ ظهور الفيروس في أواخر 2019، إلى 250271636 حالة، فيما بلغت الوفيات 5060167 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء، 226544878 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 379935 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض»، اليوم الأحد، أن البلاد سجلت 2224 إصابة بـ«كورونا» و11 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 379935 إصابة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 2967 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي وفيات بريطانيا إلى 141743 حالة

وفي بريطانيا، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 30693 إصابة بـ«كورونا» و155 وفاة، موضحة في بيان، أن إجمالي الإصابات، ارتفع إلى 9272066 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى 141743 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 11866 إصابة بـ «كورونا» و328 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 21874324 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى 609388 حالة.

ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» في تونس إلى 25272 حالة

عربيا، سجلت السلطات الصحية التونسية، 100 إصابة بـ«كورونا»، وحالتي وفاة، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 713254 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 25272 حالة وفاة.

وفي ليبيا، قال «المركز الوطني لمكافحة الأمراض»، في تقرير، إن الوضع الوبائي لا يزال يشهد استقرارًا خلال الأسبوع الذي بدأ في 29 أكتوبر الماضى وانتهى في 4 نوفمبر الجاري، محذرا من ارتفاع مؤشر نسبة الوفيات.

من جانبها، علقت محكمة الاستئناف الفدرالية بولاية «تكساس» الواقعة في وسط جنوبي الولايات المتحدة، إلزامية التطعيم ضد «كورونا» التي أقرها رئيس البلاد جو بايدن لموظفي الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 100، فيما يمثل قرار المحكمة انتكاسة كبيرة لـ الرئيس الأمريكي.

وقضت المحكمة الأمريكية، بأن المدعين قدموا حججا تشير إلى وجود إخلالات دستورية وإجرائية خطرة في إجراء الحكومة، وعليه تم تعليق الإجراء ريثما تنظر المحكمة في الأمر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية

من جانبه، قال حاكم الولاية، جريج أبوت على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الولاية ستطعن أمام المحكمة في إساءة بايدن استخدام السلطة بشكل غير دستوري.