لماذا تم إيقاف وزيرة خارجية ليبيا وإحالتها للتحقيق؟

أصدر المجلس الرئاسي الليبي من خلال المتحدثة باسمه، نجوى وهيبة مساء يوم أمس السبت، قراراً بوقف وزيرة خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش، احتياطياً وإحالتها للتحقيق.

إيقاف وزيرة خارجية ليبيا وإحالتها للتحقيق

وكان المجلس الرئاسي قد منع وزيرة خارجية ليبيا من السفر، من جهتها قالت «وهيبة» أنّ المجلس اتخذ قرار إيقاف وزيرة خارجية ليبيا وذلك بسبب انفراد المنقوش بالسياسة الخارجية، وذلك دون التنسيق معه، الأمر الذي يعد مخالفاً بالمخالفة للاتفاق السياسي.

تشكيل لجنة وتقديم تقرير

وذكر بيان المجلس الرئاسي الليبي أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق مع «المنقوش» الموقوفة احتياطيًا، وتم الاتفاق أن تقدم اللجنة تقريرًا في أجل أقصاه 14 يومًا من تاريخ الصدور، ويذكر أنّ ذلك القرار جاء بعد عودة اسم مسؤول المخابرات الليبي السابق أبوعجيلة مسعود، الذي ظهر من جديد، وذلك عقب إعلان طرابلس استعدادها لتسليمه للولايات المتحدة، إثر إدانته بالتورط في تفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي الإسكتلندية عام 1988.

وزيرة خارجية ليبيا تعلن عن نية الحكومة التعاون مع أمريكا

وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، قد قالت إلى أنّ الحكومة الليبية تنوي التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تسليمها المطلوب والمتهم في قضية لوكربي.

الحكومة الليبية تتفهم ألم أسر الضحايا وعليها احترام القوانين

وقالت «المنقوش» في مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» يوم الأربعاء الماضي، أنّ الحكومة الليبية تتفهم ألم وحزن أسر ضحايا الحادث، لكنها بحاجة إلى احترام القوانين، وفق تعبيرها.

«المنقوش» أول ليبية تتولى منصب وزارة الخارجية

تسلمت نجلاء المنقوش مهام وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، منتصف مارس الماضي، من وزير خارجية الوفاق محمد سيالة بحضور وكلاء الوزارة وعدد من مدراء الإدارات والأقسام، وتعد «المنقوش» أول امرأة ليبية تتولى حقيبة الخارجية والرابعة في المنطقة العربية.