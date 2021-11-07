«الفنية العسكرية» تفتح باب الدراسات العليا لـ«خريجي الهندسة»

أعلنت الكلية الفنية العسكرية، فتح باب التسجيل بالدراسات العليا للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجي الجامعات المصرية، ومن الخارج.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للمهندسين من العسكريين والمدنيين، ومن منطلق دورها الريادي في مواكبة تطورات ومتطلبات العصر.

وتتضمن الدراسات العليا فتح باب التسجيل عليها لكل من الماجستير والدكتوراه.

ويطلع الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية من خلال الرابط الآتي: http://www.mtc.edu.eg/PGRegistration.aspx.

وتكون مواعيد بدء التسجيل المشار إليها اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر 2021 ولمدة شهر.