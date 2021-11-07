في ذكرى وفاته.. أسرار في حياة هيثم أحمد زكي: تورط بالخطأ في قضية قتل

تمر اليوم الذكرى الثانية على وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، حيث توفي في 7 نوفمبر 2019، عن عمر يناهز 35 عاماً، عانى من صدمات كثيرة في حياته، والتي كانت أولها هي وفاة والدته وهو لا يتخطى حينها إلا 6 أعوام فقط، ليرحل بعدها والده وهو عمره 21 عاماً، ويتركوه وحيداً حتى وفاته.

ولكن هناك العديد من الأسرار في حياة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مثل اتهامه في قضية قتل عن طريق الخطأ، وتبدأ القصة عندما فجر الإعلامي محمد الغيطي، مفاجأة بشأن اختفاء الراحل هيثم أحمد زكي، عن وسائل الإعلام بعد الأحداث التي شهدتها مصر في عام 2011، وفقاً للرواية التي قصتها عفاف شعيب.

وقال الإعلامي محمد الغيطي، من خلال برنامجه «كلام الغيطي»، المُذاع على شاشة «الحدث اليوم»، أن أحد الأشخاص الذين يعملون برفقة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قام بسرق السلاح الخاص بوالده، وذلك خلال فترة الاضطرابات التي شهدتها مصر في عام 2011.

الغيطي: السلاح ارتكبت به جريمتي قتل

وأشار الغيطي في حديث، إلى أن الذي سرق السلاح منه، قام ببيعه لأحد من أهالي الصعيد، وتم الارتكاب به جريمتين قتل، في الوقت الذي قام هيثم بترخيص هذا السلاح له، بعد وفاة والده.

الشرطة تبحث عن هيثم أحمد زكي والسبب سلاحه المسروق

لتقوم الشرطة بدورها، في البحث عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مما جعله يتخذ قراره بالاختفاء، ولكنه ذهب أولاً لـ الفنانة عفاف شعيب، وقال لها: «أنا هختفي عشان مليش ذنب وخايف».

وأضاف الغيطي، أنه بعدما تم القبض على سارق السلاح من هيثم أحمد زكي، واعترافه بذلك، فخرج من هذه القضية برئ، ولكن هذا الأمر أثر في نفسيته كثيراً.