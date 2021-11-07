القصة الكاملة للعثور على جثتي طالبين بالطب والهندسة في فندق بالإسكندرية

كان العنوان الأبرز في الإسكندرية خلال الساعات الماضية، هو «طالبين طب وهندسة»، والذي ارتبط بالعثور على جثتي طالبين في أحد الفنادق بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الشابين قد تخلصا من أنفسهما عن طريق وضع مادة كلور في فوطة، ثم قاما بوضعها داخل كمامة، ثم وضعا «كيس نايلون» حول رأسيهما وربطاه بـ«أفيز» خاص بالدراجات حتى اختنقا في نفس الوقت.

تفاصيل مصرع طالبي طب وهندسة في فندق بالإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل واقعة طالبي الطب والهندسة والتي عرفت بذلك بمجرد حدوثها، رغم أن أحد الطالبين في كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية وليست كلية الطب كما أشيع، وهي من ضمن المعلومات التي تم رصدها خلال الساعات القليلة الماضية.

وتعود تلك الواقعة إلى قيام شابين أحدهما يدعى «عمر. ع»، يبلغ من العمر 21 سنة، طالب بكلية الهندسة جامعة خاصة، والآخر «على. ا. م»، 20 سنة، طالب بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، وقد تم اكتشاف الواقعة عندما شعرت إدارة الفندق بالقلق لعدم خروج الشابين من الحجرة لتناول وجبتي الإفطار والغذاء، حيث قام العمال بطرق الباب عليهما عدة مرات دون استجابة.

رسالة طالبي طب وهندسة قبل إنهاء حياتهما

وعند القيام بفتح الغرفة، تبين قيام المجني عليهما في الواقعة التي عرفت إعلاميا بـ«طالبين طب وهندسة»، بكسر مفتاح الحجرة داخل القفل، فاستعانت إدارة الفندق بأحد العمال للقفز من شرفة الحجرة ليكتشف وجود الجثتين.

وعثرت الأجهزة الأمنية على مفاجأة أخرى في هاتفي الشابين، كان محتواها نصا: «لم نُخلق لهذه الحياة، والتي يسودها الكذب والخيانة والخداع».

مدرسة المتفوقين تنعى طالبين الطب والهندسة بالإسكندرية

وتشير التفاصيل إلى أن طالبين في كليتي الطب والهندسة بالإسكندرية، أقدما على إنهاء حياتهما، إلا أن واقع الأمر يوحي بعكس ذلك، حيث أن مدرسة المتفوقين بالإسكندرية التي التحقا بها في وقت سابق، قد نشرت نعيا لهم، جاء فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى مدرسة المتفوقين بالإسكندرية أبنائها (عمر ع) و(علي أ)، دفعة 19، الرجاء الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ذلك المنشور تبعه منشورات تشيد بهم وتعليقات تدعو لهما بالرحمة، لعل أبرزها معلمة «عمر» التي تدعى وفاء أحمد، وأكدت في منشورها على أن ذلك الشاب أحد طلابها المميزين علما وخلقا.

تصريح بدفن طالبي الإسكندرية

وأسدل الستار مؤقتا على قضية طالبي طب وهندسة، حيث قرررت نيابة العطارين في الإسكندرية، مساء أمس، تسليم جثماني الطالبين إلى ذويهما بعد التصريح بدفنهما، عقب انتهاء الطب الشرعي من فحص جثتيهما.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة، التي أثارت جدلاً واسعاً، خاصة مع الكشف عن بعض التفاصيل الصادمة ومن بينها طريقة تخلص الطالبين من حياتهما.