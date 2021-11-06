مفاجآت في جريمة الإسكندرية: اتهام الابن بقتل والديه إرضاء لزوجته

«بسبب غضب زوجته وخلافات الميراث، تخلص الابن العاق من والده ووالدته»، هذا ما كشفت عن تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل مسن وزوجته طعناً بسلاح أبيض، داخل الشقة محل سكنهما، في منطقة «الحضرة الجديدة»، وسط مدينة الإسكندرية، حيث تم توجيه الاتهام إلى ابن المجني عليهما، بارتكاب جريمة قتلهما.

تفاصيل جديدة في جريمة الإسكندرية

وتبين أن الابن المتهم بقتل والديه، يُدعى «محمود ع.»، كان يعمل في إحدى الدول بالخارج، تاركاً زوجته التي كانت تقيم مع والديه، إلا أنه حدثت خلافات بين والديه وزوجته، لعدم موافقتهما على خروج الزوجة من المنزل خلال سفر الزوج، ووفقاً لتحريات مباحث الإسكندرية، فإن الزوجة تركت المنزل واستأجرت شقة أخرى بعيداً عن والدي زوجها، وعند عودته من الخارج شكت له من تصرفات والديه، وطلبت منه إعادتهما إلى قريتهم في كفر الشيخ، وترك الشقة للابن وزوجته.

وكشفت التحريات توجه المتهم إلى شقة والديه، وبحوزته «جوانتي»، مما يعني عقده العزم على التخلص منهما إرضاءً لزوجته، وفقاً للتحريات، فقد وقعت مشاجرة بين المتهم ووالده، بعدما طلب منه التنازل عن كل أملاكه له، إلا أن الأب رفض طلب الابن، الذي بادره بعدة طعنات في مختلف أنحاء الجسم، ثم توجه بعد ذلك إلى والدته، القعيدة في الفراش، وذبحها رغم توسلاتها له.

تفاصيل في واقعة قتل زوج وزوجته في الإسكندرية

كما كشفت تحقيقات النيابة عن مفاجأة أخرى، تتمثل في أن زوجة الابن المتهم أبلغت شقيقة زوجها بأن شقيقها ذهب إلى شقة والديه وهو «عصبي ومنفعل»، في محاولة من جانبها للإبلاغ عن زوجها.

وتبين أن المتهم ارتكب جريمته في الصباح الباكر، معتمداً على أن سكان المنطقة لم يشاهدوه منذ سفره إلى الخارج، ولن يتعرفوا عليه، إلا أن أحد الجيران تعرف عليه وأدعى أنه عامل بيصلح في الشقة.

القبض على الابن المتهم بقتل والديه في الإسكندرية

وتمكن ضباط مباحث مديرية أمن الإسكندرية، في وقت سابق اليوم السبت، من إلقاء القبض على المتهم بارتكاب واقعة قتل مُسن وزوجته، داخل الشقة محل سكنهما بمنطقة «الحضرة الجديدة»، وسط الإسكندرية، حيث تشير كل الدلائل إلى ارتكاب الابن جريمة قتل والديه، خاصةً بعد اقوال شقيقته وابنها، بأنه كان آخر شخص عند والده ووالدته في الشقة محل سكنهم.

وفقاً للتحريات التي أجرتها مباحث الإسكندرية، فإن الابن ارتكب الواقعة فى ساعة مبكرة من الصباح، بسبب خلافات أسرية، ولاذ بالفرار قبل أن يتمكن ضباط المباحث من تحديد مكان اختبائه، وإعداد كمين والقبض عليه، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.