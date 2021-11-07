القصة الكاملة لقاتل أبيه وأمه المسنين في الإسكندرية.. «زوجته حرضته»

تمكن رجال مباحث الإسكندرية، من فك غموض جريمة قتل زوجين مسنين داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية، حيث يعيش الزوجان معاً دون وجود رفيق، حتى اكتشف حفيدهما نجل ابنتهما، وفاتهما إثر طعنات متفرقة، ما نتج عنه إبلاغ الإسعاف التي وصلت إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الشخصين متوفيان بالفعل، إضافة إلى وجود شبهة جنائية فى الوفاة، حتى أوضحت التحريات والتحقيقات أن ابنهما هو من قام بقتلهما إرضاء لزوجته.

بداية قصة الابن العاق في الإسكندرية

وترصد «الوطن»، القصة الكاملة لقتل ابن لأبيه وأمه المسنين في الإسكندرية، والتي بدأت وفقا لأقاويل شهود العيان، حين اكتشف الحفيد الجريمة، فهرول من الشقة مفزوعا يصرخ: «جدي وجدتي اتقتلوا».

وعلق أحمد فهمي، 58 سنة، أحد الجيران على ذلك: «منعرفش إذ كان ابنهم قتلهم ولا لأ، لكنه كان عايش في كوريا من سنين ولسه راجع من فترة قريبة، لكن مكنش بيزورهم كتير، وسمعت من جارتي في الطابق الرابع اللي يعتبر أعلى من الطابق اللي ساكن فيه المقتولين أنها شافت ابنهم صباح يوم الحادث على السلالم».

لإرضاء زوجته قتل والديه

بسبب غضب زوجته وخلافات الميراث، تخلص الابن العاق من والده ووالدته، هذا ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل مسن وزوجته طعناً بسلاح أبيض، داخل الشقة محل سكنهما، في منطقة «الحضرة الجديدة»، وسط مدينة الإسكندرية، حيث تم توجيه الاتهام إلى ابن المجني عليهما، بارتكاب جريمة قتلهما.

خلافات مع والديه انتهت بقتلهما

وتبين أن الابن المتهم بقتل والديه، يُدعى «محمود ع.»، كان يعمل في إحدى الدول بالخارج، تاركاً زوجته التي كانت تقيم مع والديه، إلا أنه حدثت خلافات بين والديه وزوجته، لعدم موافقتهما على خروج الزوجة من المنزل خلال سفر الزوج، ووفقاً لتحريات مباحث الإسكندرية، فإن الزوجة تركت المنزل واستأجرت شقة أخرى بعيداً عن والدي زوجها، وعند عودته من الخارج شكت له من تصرفات والديه، وطلبت منه إعادتهما إلى قريتهما في كفر الشيخ، وترك الشقة للابن وزوجته.

قتل مع سبق الاصرار

وكشفت التحريات توجه المتهم إلى شقة والديه، وبحوزته «جوانتي»، مما يعني عقده العزم على التخلص منهما إرضاءً لزوجته، وفقاً للتحريات، فقد وقعت مشاجرة بين المتهم ووالده، بعدما طلب منه التنازل عن كل أملاكه له، إلا أن الأب رفض طلب الابن، الذي بادره بعدة طعنات في مختلف أنحاء الجسم، ثم توجه بعد ذلك إلى والدته، القعيدة في الفراش، وذبحها رغم توسلاتها له.

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