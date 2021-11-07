«المصل واللقاح»: فيروس الروتا معروف من 2006.. ويصيب الأطفال (فيديو)

قال الدكتور مصطفى محمدي مديرعام التطعيمات بهيئة المصل واللقاح، إنَّ فيروس الروتا ليس جديدًا، وجرى لفت الأنظار إليه بداية من عام 2006 مع بدء استخدام اللقاحات المضادة له، وعندها بدأت الأنظار تتجه إليه لتعريف الناس بمخاطره، والوسائل الوقائية ضده ومنها اللقاح.

لا يوجد تداخل مباشر بين الروتا وفيروس كورونا

وأضاف مدير عام التطعيمات بهيئة المصل واللقاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنَّه لا يوجد تداخل مباشر بين الروتا وفيروس كورونا، موضحًا أنَّ طبيب الأطفال يسهل عليه التفرقة بينهما في حال الفحص الإكلينيكي، مشيرًا إلى أنَّ الروتا من أشهر الفيروسات المسببة للنزلات المعوية لدى الأطفال في أول 5 سنوات من عمره.

أطفال يصابون بـ الروتا في أول 5 سنوات من أعمارهم

وتابع مدير عام التطعيمات بهيئة المصل واللقاح: «في أول 5 سنوات من عمر الأطفال يصاب 100% منهم بهذا الفيروس أو نزلة معوية تسبب فيها ولو لمرة واحدة، وقد يصاب بعض الأطفال بهذا الفيروس أكثر من مرة، على أن تكون أشدها الإصابة الأولى، ومع اكتساب الطفل المناعة ضده فإن حدة الفيروس تقل».

سلالات الروتا قد يصل عددها إلى 9 سلالات

وأكّد أنَّ هناك مجموعة من السلالات من فيروس الروتا قد يصل عددها إلى 9 سلالات، والتطعيمات الأساسية التي يحصل عليها الطفل تحقق استجابة مناعية كبيرة، مشددًا على أنَّه يجب الالتزام بالإجراءات العادية للحد من انتشاره «الفيروس ينتقل عن طريق البراز الطفل المصاب».