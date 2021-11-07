أستاذ مناعة ببريطانيا: موجات كورونا المتتالية متوقفة على نسب التطعيمات

قال الدكتور ياسرالشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة ببريطانيا، إن التحورات التي ظهرت لفيروس كورونا لم تؤثر حتى الآن على اللقاحات والأدوية المحضرة والمنتجة لمواجهة المرض، لافتا إلى أن كل شيء وارد بشأن أن يكون هناك تحورات جديدة واحتمالية تأثيرها السلبي على الفيروس، منوها إلى أن الأدوية الجديدة المنتجة حاليا من قبل شركة فايزر أو ميرك ستعمل على أكثر من طفرة للفيروس، مما سيسهم في الحد من انتشار المرض.

الأدوية الجديدة لفيروس كورونا ستعمل على أكثر من طفرة

وعن وجود موجات جديدة لمرض فيروس كورونا، أكد أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أنه في حال عدم الوصول بنسب التطعيمات ضد فيروس كورونا «كوفيد 19» لـ70% أو 80% من إجمالي عدد سكان كل دولة، ستتزايد أعداد فيروس كورونا وكذلك تتوالى الموجات للفيروس وتستمر في الانتشار، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وتلاصق الناس ووجودهم في أماكن تسعى لانتقال الفيروس، كمواصلات النقل العام والحدائق والمتنزهات، «عدم التطعيم للأشخاص سيسهم في زيادة أعداد المصابين».

نأمل التوسع وزيادة نسب التطعيمات لتتصل لـ80% لمواجهة فيروس كورونا

وأضاف أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة، أن العالم في أشد الحاجة لسرعة انتشار التطعيمات ضد المرض، بجانب الدواء للعلاج حال الإصابة ومنع حدوث الوفيات المتعددة، مؤكدا على أن التطعيمات ضد المرض هي الأساس في مواجهة الأمراض الفيروسية: «التطعيمات هي الأساس في علاج ومقاومة الأمراض الفيروسية وليست الأدوية، والموجات ستستمر في الدول المطعمة وغير المطعمة إذا تم تجاهل الوصول إلى نسب الـ70% أو 80 % في التطعيمات ضد كورونا».

عدم الوصول لنسب تطعيمات 70% من المواطنين سيؤدي إلى ظهور موجات متتالية

وناشد أستاذ المناعة بجامعة نتونجهام المواطنين بضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا.