تطعيم كورونا في مصر.. لماذا لم تصلك الرسالة حتى الآن رغم التسجيل؟

أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها عن توفير كل أنواع اللقاحات المختلفة المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة السابقة من أجل الحصول تطعيم المواطنين وتنوع اللقاحات تطيعم الفئات العمرية المختلفة، وتزايد معدل تطعيم كورونا في مصر خلال الفترة الماضية في ظل وفرة من اللقاحات.

معدلات تطعيم كورونا في مصر

وأكدت وزارة الصحة على أن معدل تطعيم كورونا في مصر يختلف من حيث عدد المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى والجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك العديد من المواطنين لم تصل لهم الرسالة حتى الآن رغم التسجيل، وذلك لأنهم سجلوا على الموقع للحصول على اللقاح في مركز التطعيم ذات معدلات إقبال مرتفعة، وهناك بعض المواطنين تصل لهم الرسالة خلال 24 ساعة نظرا لتسجيلهم في مراكز تطعيم ذات إقبال قليل.

خطوات التسجيل للحصول على اللقاح

وكشفت الوزارة عن خطوات الحصول على اللقاح من خلال بعض الخطوات المتبعة أثناء التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان مع مراعاة كل البيانات المسجلة وتتمثل هذه الخطوات في:

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- يختار الطالب أيقونة تسجيل طلب الحصول على اللقاح.

- يكتب الطالب البيانات المطلوبة بدقة.

- الضغط على أيقونة الطالب فئة الاستهداف.

- يدون بيانات التواصل بدقة سواء البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول.

- تأكيد الطلب برسالة نصية بها كود.

- تحميل صورة بطاقته الشخصية.

- الضغط على زر «حفظ».

- سيتم إرسال رسالة نصية بها رقم الطلب.

- يتم إرسال الكود المكون من 20 رقما للاستعلام عن موعد ومكان الحصول على لقاح كورونا.

في حالة عدم وصول رسالة للحصول على اللقاح

أوضحت الوزارة في حالة عدم وصول الرسالة ومتابعة الموقع في فترات مختلفة من أجل معرفة موعد الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم وصول الرسالة بموعد الحصول على اللقاح يمكن الاتصال بالخط الساخن «105» من أجل متابعة الطلب ومعرفة سبب تأخر الرسالة.