مصرع 12 عنصرا إجراميا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان

لقي 12 متهما مصرعهم، فيما أصيب آخر بطلقات نارية، اليوم، خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة بمنطقة «الكلابشة - السلسة» بمركز كوم أمبو في أسوان.

وشنت الأجهزة الأمنية في محافظة أسوان، بالتعاون مع قوات الأمن العام، حملة مداهمات على إحدى قرى كوم أمبو في محافظة أسوان، وتمكنت من قتل 12 عنصرا إجراميا مطلوبين على ذمة قضايا، فيما أصيب آخر خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وبحسب مرفق إسعاف أسوان، نُقلت الـ12 جثة ومصاب إلى مستشفى أسوان الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.