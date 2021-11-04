الداخلية توضح تفاصيل ضبط «بلطجي الفيوم»: تعامل احترافي للحفاظ على الرهائن

أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط مسجل خطر بمحافظة الفيوم، بعدما احتجز أفراد أسرته لمدة 24 ساعة، وجرى تحريرهم من قبضته، بعدما تلقى مركز الفيوم، بلاغا من بعض الأهالي، باحتجاز أحد الأشخاص، زوجته وأولاده وآخران، بمنطقة ميدان عبده بالفيوم، والذي عرف بـ«بلطجي الفيوم».

وتبين أن اسمه أيمن 44 سنة، عاطل وسبق اتهامه فـي قضايا سلاح وابتزاز، وشروع في قتل، وحريق، وإطلاق أعيرة نارية، وقتل ومشاجرة، وأنه احتجز ابنه ووالدة زوجته، ونجلي زوجته، وشقيقة زوجته، وأحد أقاربه، والذي يعمل موظف بشركة، وصديقه مالك محل هواتف محمولة بمنزله، وتم إطلاق سراح الأخيران.

القبض على المتهم وإصابته

وتبين إحداث المتهم، إصابة أحدهما بعيار ناري، وجرى نقل المصاب لمستشفى الفيوم العام، ووضع خطة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ارتكزت أهم محاورها، على الحفاظ على أرواح المحتجزين، وخروجهم سالمين، والقبض على المتهم، وذلك بعد أن فشلت كل المفاوضات السلمية معه.

قوات الأمن الوطني تقتحم المنزل

وتوجهت قوات من قطاع الأمن العام، مدعومة بمجموعات قتالية من وحدة إنقاذ الرهائن بقطاع الأمن الوطني، وتمكنت من اقتحام المنزل، لتحرير الرهائن، فأطلق المتهم أعيرة نارية تجاه القوات، ما أضطرها لمبادلته إطلاق الرصاص بطريقه احترافية للحفاظ على الضحايا.

وأسفرت المواجهة الأمنية، عن إصابته بعيار ناري باليد وآخر بالفخذ، وجرى السيطرة عليه، وضبطه، وبحوزته بندقية آلية وطبنجة وبندقية خرطوش و140 طلقة مختلفة الأعيرة.

تحرير المحتجزين

وجرى تحرير المحتجزين وهم ابنة زوجة المتهم 16 سنة طالبة، ومُصابة باشتباه نزيف بالبطن والصدر، وشقيقتها 11 سنة طالبة ومُصابة بكدمات بالذراعين، وشقيقة زوجة المتهم 33 سنة ربة منزل مصابة بكدمات متفرقة وجروح قطعية باليدين، وابنتها الطفلة «عامين»، وابن المتهم 9 سنوات تلميذ بالابتدائي، كما عُثر على جثة والدة زوجة المتهم.

وبمواجهته، اعترف باحتجازهم، والتعدي عليهم بالضرب، وإحداث ما بهم من إصابات، لشكه في سلوك زوجته، وأنه قتل والدة زوجته.

وجرى نقل المتهم والمصابين وجثة المتوفاة لمستشفى الفيوم العام بالحراسة اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية.