«الداخلية» في أسبوع: ضبط 541 مجرما شديد الخطورة بحوزتهم 297 قطعة سلاح

واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

واستمراراً للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 74 متهما، وبحوزتهم (40 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 45 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (39) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (4049) حكما قضائيا متنوعا.

استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن مصرع عنصر إجرامي وضبط (541) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – السويس - كفر الشيخ – الشرقية – المنيا – سوهاج – القليوبية – الإسكندرية – قنا – دمياط – الأقصر – المنوفية – بور سعيد - البحر الأحمر - الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحيرة - أسوان – مطروح – الفيوم – بنى سويف – الوادى الجديد) ، وبحوزتهم (297 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة – مخدرات – قتل عمد).

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة

تم ضبط (1331) قطعة سلاح نارى أبرزها (4 جرينوف – 95 بندقية آلية – 199 بنادق مششخنة وغير مششخنة – 71 مسدس – 942 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1678 قطعة سلاح أبيض).

فى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء: تم ضبط (ورشة لتصنيع الأسلحة النارية) ضبط بداخلها (4 فرد محلى - أجزاء وأدوات التصنيع).

ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (11) تشكيلا عصابيا، ضموا (33) متهما، ارتكبوا (99) حادث سرقة متنوع.

ضبط (70) قضية أحداث.

كشف غموض (67) حادثا متنوعا، أبرزها (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (92) متهماً.

إعادة (7) سيارات مُبلغ بسرقتها.

في مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (570860) حكم قضائى.. بإجمالى (38722) متهم، وذلك على النحو التالى:

(2381) حكم جناية.

(200688) حكم حبس.

(288842) حكم غرامة.

(78949) مخالفة.

في مجال الأمن الاقتصادى والأموال العامة

القضايا التموينية: ضبط (8668 قضية تموينية متنوعة) .. جاءت على النحو التالى:

ضبط (190) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (8643 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 1٫166٫805 جنيه).

ضبط (23) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (959679 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

ضبط (8455) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1590,886) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (405) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (624,437) طن، وكذا ضبط (91) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (52,143) طن.

قضايا التيار الكهربائى

ضبط (74022) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (56,974,689) جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى

ضبط (2182) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).. بمبالغ مالية بلغت (2٫408٫451٫867) جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (4٫270٫921) جنيه.

فى مجال قضايا الأموال العامة

ضبط (24) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام – الاحتيالات المصرفية - غسل الأموال – الكسب غير المشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (58,959,443 جنيه).

قضايا النقل والمواصلات

ضبط (5) تشكيلات عصابية ، ضموا (10) متهمين، ارتكبوا (5) وقائع سرقة.

ضبط (1680) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

قضايا المصنفات

فى مجال ضبط قضايا المصنفات ضبط (287) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (158) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد (134) وحدة أبرزها (أجهزة ريسيفر – هاتف محمول) ، وكذا ضبط (129) قضية فى مجال جرائم المطبوعات : بإجمالى مضبوطات بلغت (94880) نسخة تمثلت فى (كتب وملازم تعليمية ودراسية مختلفة معدة للبيع وآخرى تحت التجهيز - مطبوعات تجارية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

قضايا البيئة والمسطحات المائية

ضبط (712) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1735) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (77) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (117) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (150) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (1067) لنش سياحى.

في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا

ضبط (6908) قضايا تموينية متنوعة.

ضبط (1801) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (11755) أرجيلة.

غلق (7328) محل مخالف لمواعيد الغلق.

ضبط عدد (70157) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (69896) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (261) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

في مجال مكافحة المخدرات

ضبط (1770) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1966) متهم.. وبحوزتهم الآتى:-

كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (206٫404 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو ، وزنت (536٫355 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (44٫792 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (16٫374 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس (الشابو) ، وزنت (3٫1 كيلو جرام)

كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (1٫39 كيلو جرام)

كمية من مخدر الفودو ، وزنت ( 345 جرام).

كمية من مخدر القات ، وزنت (50 جرام)

عدد (1٫698,407) مليون قرص ترامادول.

عدد (48٫713) ألف قرص مخدر مؤثر.

كمية (5 سم3) ماكستون فورت.

ضبط عدد (2) قضية غسل الأموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (254) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (164٫000٫000مليون جنيه).

في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (18) قضية بإجمالى (20) متهما.. بمضبوطات بلغت (طن و30 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (252182) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (37248 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 5963 موقف عشوائى).

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (253 سيارة – 51 دراجة نارية).

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:-

المرور على عدد (220) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (1070) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (11) منهم.

فحص (843) مركبة تبين مخالفة (51) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3845) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (187) سائق منهم.

فى مجال أمن الموانئ

ضبط (18) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (70) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية).

فى مجال الأمن السياحى

ضبط (801) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.