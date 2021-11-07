أبو الغيط يهنئ رئيس وزراء العراق هاتفيا على نجاته من محاولة الاغتيال

أجرى السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مهنئاً إياه بسلامته والنجاة من محاولة الاغتيال الآثمة التي استهدفت حياته في الساعات الأولى من صباح اليوم.

نقدر دور الكاظمي في قيادة العراق خلال مرحلة فاصلة

وصرح مصدرٌ مسؤول بأنَّ أبو الغيط عبَّر للكاظمي عن تقديره لدوره الكبير في قيادة العراق في مرحلة فاصلة من تاريخه الحديث، ولما أظهره من شجاعة كبيرة في مواجهة تحديات صعبة، عبر تصديه لقوى غاشمة تلجأ لأحط الأساليب وأكثرها تجرداً من الإنسانية.

الاغتيال وسيلة الجبناء.. ومنفذي الحادث يجرون البلاد إلى الفتنة

وأكّد أبو الغيط أنَّ الاغتيال هو وسيلة الجبناء، وأن منفذي هذا الحادث يرغبون في جر البلاد إلى أتون الفتنة، وإشعال شرارة فوضى أهلية في البلاد، وأن العراق وشعبه وقيادته قادرون على تجاوز هذه المرحلة الصعبة بالتلاحم والتآزر الوطني، ورفض الإرهاب والميلشاوية والعنف.

وأكّد المصدر المسؤول أن الانتخابات العراقية الأخيرة مثلت نقلة مهمة نحو الاستقرار في البلاد داعياً جميع الأطراف إلى احترام نتائجها، والعمل في إطار الدستور والقانون وقواعد اللعبة السياسية الديمقراطية.