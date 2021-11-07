أبو الغيط عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي: يستهدف أمن الدولة

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن استنكاره بأشد العبارات للمحاولة الدنيئة لاستهداف مصطفي الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، فجر اليوم الأحد، مضيفًا أن العدوان الذي تعرض له منزل رئيس وزراء العراق بطائرات مسيرة مفخخة أنما يستهدف هيبة الدولة العراقية وأمنها واستقرارها.

جامعة الدول العربية: نثق في قدرة الأجهزة الأمنية العراقية لحماية الدولة

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الوضع المضطرب الذي يشهده العراق خلال الفترة الأخيرة، والذي تصاعدت حدته بهذه المحاولة المشينة لاغتيال رئيس الوزراء، إنما يؤكد مجددًا ضرورة تعامل الدولة العراقية بشكل حاسم مع السلاح المنفلت والمجموعات الخارجة عن القانون.

وأعرب المصدر، عن الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية العراقية على حماية مؤسسات الدولة العراقية والتصدي لأية محاولة تستهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه والعودة به إلى الخلف.

جامعة الدول العربية تدعم الشعب العراقي

وأكد المصدر، على مواصلة الجامعة العربية دعمها للدولة العراقية والشعب العراقي ووقوفها معه لعبور هذه المرحلة الدقيقة بسلام وأمان، متمنيا للعراق وشعبه كل الخير والأمن والاستقرار.