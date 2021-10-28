أبو الغيط يلتقي أبطال فيلم «كباتن الزعتري» الذي يناقش أحلام اللاجئين

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، الشيخة حصة آل ثاني، مبعوث الأمين العام لشؤون الإغاثة الإنسانية، وبرفقتها بطلي ومخرج فيلم «كباتن الزعتري»، حيث يمثل هذا الفيلم تطلع شباب اللاجئين في المخيم لتحقيق أحلامهم وتشكيل فريق لكرة القدم باسم المخيم، وحصل الفيلم على 12 جائزة على مستوى العالم، وكان آخرها جائزة نجمة الجونة الذهبية.

وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن السيد الأمين العام، أعرب عن سعادته بهذا النجاح الذي حققه الفيلم، الذي يعكس كفاح شباب اللاجئين ومعاناتهم والظروف الصعبة التي يعيشون فيها، ويبث الأمل في كثير من اللاجئين لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.