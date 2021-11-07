حسام البدري ينافس على لقب أفضل مدرب في العالم

كشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عن قائمة المرشحين للحصول على لقب أفضل مدرب في العالم خلال عام 2021، على مستوى المنتخبات، وظهر بها حسام البدري، المدير الفني السابق للفراعنة، الذي أقيل من قبل اتحاد الكرة في سبتمبر الماضي، على خلفية النتائج المخيّبة التي حققها المنتخب تحت قيادته، وتراجع مستواه، ما هدد وصوله إلى كأس العالم 2022، للمرة الثانية على التوالي.

وينافس حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق، كبار مدربي العالم على لقب الأفضل لعام 2021، إذ يزاحم لويس إنريكي، المدير الفني لإسبانيا، الذي حقق نتائج مبهرة مع الماتادور على مدار الفترة الماضية، في بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2020»، التي وصل خلالها إلى الدور نصف النهائي، كما بلغ المرحلة النهائية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، قبل الخروج على يد فرنسا.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.