وليد سليمان: مصطفى محمد غلط في مصر كلها وليس حسام البدري فقط

علق وليد سليمان جناح الأهلي، على واقعة التعدي اللفظي لمصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالطة سراي التركي على حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بعدما سجل هدف التعادل في مرمى المنتخب الجابوني ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

معجبنيش إللي عمله مصطفى مع حسام البدري

وقال «سليمان»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، مساء اليوم الأحد، والذي يذاع على شاشة dmc، وتشارك في تقديمه الإعلامية إنجي راضي: «معبجتنيش من مصطفى، مهما كان اللاعب لاعب والمدرب مدرب، وكمان انت في منتخب مصر، واللي انت عملته في الكابتن حسام عملته في مصر، أنت غلطت في الجهاز الفني ومصر كلها».

أحمد بلال ومصطفى محمد

وحول تصريح مهاجم الأهلي الأسبق أحمد بلال، أن مصطفى محمد لا يصلح لقيادة خط هجوم المنتخب الوطني، قال: «هذا التصريح كان في بداية مشوار مصطفى، ولم يكن يمتلك الخبرات، لكن الوضع تغير كثيرًا، وأصبح مؤهلا للعب في المنتخب، فهو يلعب في أوروبا».

وأضاف جناح الأهلي: «أحمد بلال كان يقصد أنه هيبقى حاجة كويسة قدام، لكن مينفعش أبقى لسه شايف لاعب صغير وأقول إنه هيبقى مهاجم منتخب مصر، طب بأمارة إيه؟!».

ونجح المنتخب الوطني في تصدر مجموعته، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر صيف العام المقبل، بعد تخطي عقبة ليبيا بهدف نظيف، وسيلاقي نظيره الليبي غدا، في رابع مباريات المجموعة.