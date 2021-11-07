أرقام صادمة لمعدلات الولادة القيصرية في مصر وتحذيرات من خطورتها

دراسة جديدة كشفت عنها وزارة الصحة المصرية بالاشتراك مع عدد من الأطباء وبالاستعانة بتقارير صادرة من منظمة الصحة العالمية، أوضحت أن نسب الولادة القيصرية في مصر، وصلت لـ 63% من الحوامل في جمهورية مصر العربية يلدن قيصريا، وأن الفارق الزمني بين الولادة الطبيعية والقيصرية، يكون ما بين ساعة وساعتين مدة الولادة القيصرية، ويكون ما بين 8 ساعات إلى 15 ساعة مدة الولادة الطبيعية للسيدة الحامل، بجانب الكشف عن الفرق بين تكاليف الولادة القيصرية والولادة العادية.

وأوضحت الدراسة أن سعر الولادة القيصرية يتراوح ما بين 7 إلى 8 آلاف جنيه كحد أدنى، بخلاف الولادة الطبيعية التي تكون قيمة الولادة لها 2.5 ألف جنيه كحد أدنى، وأن نسب الولادة القيصرية بالنسبة للسيدات الحاصلات على مؤهلات عليا، يزيد عن السيدات من ذوي التعليم المتوسط، وتصدر محافظات الوجه البحري في نسب الولادة القيصرية.

طبيب يكشف أسباب الزيادة واستسهال النساء والأطباء لها

وفي السياق ذاته، علق الدكتور أيمن أبو نور، أستاذ النساء والولادة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن معدلات الولادة القيصرية في الزيادة لعدد من الأسباب، أبرزها أن العائد المادي في الولادة القيصرية أعلى من الولادة الطبيعية، بالإضافة إلى أن الوقت الذي يستغرق للولادة القيصرية أقل من الطبيعية بأكثر من 10 ساعات على الأقل.

طبيب: الولادة الطبيعية تحتاج إلى تجهيزات في المستشفيات أكثر من القيصرية

وتابع أبو نور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الولادة الطبيعية تحتاج إلى تجهيزات أكثر من الولادة القيصرية، عدم وجود ثقافة طبية كاملة لمفاهيم الولادة والحالات التي يجب إجراء ولادة قيصرية لها، مؤكداً أن الولادة الطبيعية أفضل بكثير للسيدة والطفل.