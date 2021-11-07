تحذير من حماية المستهلك للتعامل مع أنبوبة البوتاجاز: «اوعى تدحرجها»

تعتبر أنبوبة البوتاجاز من السلع المهمة التي لا يخلو منها أي منزل، خاصة في فصل الشتاء، لاستخدامها في كثير من الأمور الخاصة بالتدفئة مثل سخانات المياه، أو في البوتاجازات وخلافه.

وعلى غرار أهمية أنبوبة البوتاجاز، تأتي أيضا خطورتها بسبب ما تحتوي عليه من مواد خطيرة وقابلة للاشتعال، فضلا عن أهمية التعامل معها بحرص وبمحاذير محددة.

وبث جهاز حماية المستهلك، عبر موقعه الرسمي، عدة نصائح في التعامل مع أنبوبة البوتاجاز، تجنبا لحدوث أي أضرار من خلال التعامل الخاطئ معها.

نصائح جهاز حماية المستهلك للتعامل مع أنبوبة البوتاجاز

1 - يجب التعامل مع أسطوانة أنبوبة البوتاجاز برفق نظرا لإحتواءها على مواد شديدة الإنفجار.

2 - عدم إلقاءها من أو إلى السيارة.

3 - عدم دحرجتها على الأرض سواء كانت فارغة أو ممتلئة بالغاز حيث أن ذلك يعرضها للتلف.

4 - يجب وضع الأنبوبة دائما في وضع رأسي.

تحذير أخر من التعامل مع أنبوبة البوتاجاز

وعادة ما يتم التحذير أيضا من طرق التعامل مع أنبوبة البوتاجاز التي أوشكت على الإنتهاء، حيث يعتاد البعض في أن يقوم بقلب الأنبوبة على رأسها، على أساس أن هذا سيجلب الغاز لمكان خروجه من الأسطوانة، إلا أن هذا الأكر يعد الأكثر خطورة في التعامل مع اسطوانة أنبوبة البوتاجاز.

كيف يمكن التواصل مع جهاز حماية المستهلك؟

ويوجد لدى جهاز حماية المستهلك، عدة أرقام للتواصل مع المواطنين واسقبال استفساراتهم وشكواهم المواطنين، وهي على النحو التالي:

1 - الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي.

2 - عن طريق خدمة «واتس آب» 01281661880

3 - من خلال «واتس اب» على الرقم 01577779999

4 - من خلال رقم «واتس اب» للمحافظات 1030000600

5 - كما يمكن تقديم الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

6 - يمكن أيضا تقديم الشكوى أو الاستفسار عن طريق الموقع الإلكتروني للجهاز أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية لجهاز حماية المستهلك.